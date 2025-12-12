EE.UU Estudian exigir historial de redes sociales a turistas sin visa

Demandarán historial de redes sociales de los últimos 5 años a turistas de 42 países. Alerta por privacidad y libertades civiles

Regeneración, 12 de diciembre de 2025.– La administración Trump ha desenvainado una nueva arma en su cruzada por la «seguridad fronteriza»: la exigencia de los historiales de redes sociales a los turistas de países exentos de visa.

Antes de pisar suelo estadounidense, los viajeros tendrán que entregar una radiografía de su vida digital de los últimos cinco años. Bienvenidos al país de la libertad… y de la vigilancia extrema.

Esta drástica medida forma parte de un «refuerzo de los controles migratorios» impulsado por el Gobierno de Donald Trump.

La nueva exigencia fue detallada en un aviso formal publicado en el Registro Federal, indicando que se busca recopilar información detallada de los solicitantes.

¿Te dejarían entrar en un país si no entregas tus redes sociales? 🔍 #PrivacidadDigital

🇺🇸 EE.UU. plantea que turistas de 42 países aporten 5 años de historial en RRSS (y hasta 10 de emails) para el ESTA. Seguridad… ¿o vigilancia a escala?



La propuesta (CBP) ampliaría el… pic.twitter.com/xVapRRF7QH — José Manuel García Suárez (@JoseMaGarciaSua) December 12, 2025

Peaje Digital para 42 Países

La nueva normativa no es una broma. El requisito golpeará directamente a los ciudadanos de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program).

Entre las naciones afectadas por esta intromisión figuran pesos pesados como Francia, el Reino Unido y Japón.

En América Latina, solo un país tiene el privilegio de estar en la mira de esta curiosidad digital: Chile, que verá cómo sus ciudadanos de clase media deberán ahora pasar por el escrutinio de sus likes y posts antes de viajar.

Antes, estos visitantes privilegiados solo debían tramitar la autorización electrónica conocida como ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje), que apenas solicitaba datos personales básicos. Ahora, en cambio, la frontera se convierte en un interrogatorio virtual.

Los nuevos datos que te va a pedir Estados Unidos para entrar como turista. Desde todas tus redes sociales de los últimos 5 años hasta tu ADN:



– Todas las cuentas de redes sociales de los últimos 5 años

– Todos tus datos biométricos: rostro, huella dactilar, ADN e iris.

– Todos… pic.twitter.com/7ZiDwkc6cP — Alex_politics (@comuflauta) December 11, 2025

Desnudo Digital

Además de la obligatoriedad de entregar los historiales de redes sociales de los últimos cinco años, la modificación propuesta incluye la entrega de otros campos considerados de «alto valor» para la inteligencia estadounidense.

La lista de requisitos es larga y perturbadora:

Números telefónicos de los últimos cinco años; Correos electrónicos utilizados durante la última década; Datos personales de familiares; Información biométrica.

Las autoridades señalaron que la nueva normativa entrará en vigor en un plazo de 60 días, a menos que sea impugnada judicialmente.

Así es la nueva realidad: si quieres ver la Estatua de la Libertad, primero tienes que entregar tu libertad digital.

