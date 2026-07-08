Audiencia contra Exdirector de Pemex por Violencia Familiar

La jueza Consuelo Correa Ortiz encabezó la audiencia inicial contra el exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla por agresiones conyugales

Regeneración, 8 de julio de 2026.– La jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Correa Ortiz, encabezó el arranque de la audiencia inicial contra el exfuncionario federal.

Las autoridades ministeriales acusan formalmente a Víctor N de haber cometido el delito específico de violencia familiar en meses pasados.

El proceso jurídico quedó formalmente registrado bajo el expediente oficial de la causa penal JC/1160/2026.

La sesión judicial comenzó puntualmente a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día establecido.

El exdirector general de Petróleos Mexicanos ingresó a la sala penal custodiado y con esposas en las manos.

El acusado vestía una camisa de color blanco y un pantalón oscuro al momento de iniciar el acto procesal.

Esa indumentaria coincide exactamente con la ropa que portaba durante su detención formal efectuada en la capital del país.

Los primeros minutos de la sesión sirvieron para realizar la presentación reglamentaria de todos los involucrados legítimos.

Solicitudes de la defensa y receso decretado

La representación legal del imputado solicitó de inmediato desalojar a los periodistas que cubrían la nota dentro de la sala.

Sin embargo, la jueza de la causa rechazó de forma contundente la petición de realizar una sesión privada.

La juzgadora determinó mantener el principio de publicidad procesal de las audiencias del nuevo sistema de justicia penal.

Los representantes de los medios de comunicación permanecieron en el recinto para dar seguimiento puntual al caso.

Posteriormente, el cuerpo de abogados defensores del acusado manifestó desconocer por completo los datos de la carpeta de investigación.

Ante este escenario adverso, los litigantes exigieron a la fiscalía estatal la entrega inmediata de las copias correspondientes.

La autoridad judicial dictó un breve receso administrativo de cuarenta y cinco minutos para subsanar dicha omisión grave.

La reanudación formal del acto jurídico quedó programada para las catorce horas con treinta minutos.

Postura legal y declaraciones de los litigantes

Antes de ingresar al complejo judicial, el defensor particular Víctor Manuel Solís realizó comentarios ante los reporteros presentes.

El abogado externó su preocupación por el manejo mediático y pidió respetar la intimidad de su representado en todo momento.

Asimismo, el jurista afirmó textualmente que las redes sociales y algunas empresas de comunicación “lo están sentenciando sin un juicio previo”.

La defensa técnica buscará desestimar los agravios conyugales presentados por la presunta víctima, María Felicia Jiménez.

En este tenor, el defensor sostuvo que el ilícito imputado no es considerado grave por las leyes vigentes del país.

Por tales motivos jurídicos, el litigante aseguró que su cliente no amerita la imposición de prisión preventiva oficiosa alguna.

La fiscalía buscará demostrar la existencia de agresiones físicas y psicológicas cometidas durante el pasado mes de marzo.

El destino procesal del exdirectivo de Pemex se definirá en las próximas etapas de este juicio.