Aumentará construcción de vías de trenes de carga y pasajeros

Andrés Lajous, director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, expuso la meta de 2 mil 377 kilómetros de vías públicas

Regeneración, 20 de mayo 2026– La administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aumentará el número de nuevas líneas para trenes de carga y pasajeros en relación a la gestión anterior del gobierno federal.

🟤 #MañaneraDelPueblo | Néstor Núñez López (@nenulo), titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la @SICTmx, señala que se han liberado 27 millones 234 mil 241 metros cuadrados de derecho de vía para avanzar en la construcción de los trenes.#OnceNoticias… pic.twitter.com/xSp4VPA9w8 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 20, 2026

Sistema estatal

Andrés Lajous, que dirige la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, explicó que la meta es establecer un sistema de transporte público bajo control estatal.

Esto representa un cambio frente a las estrategias de privatización y concesiones que se llevaron a cabo en gobiernos previos.

En una conferencia matutina en Palacio Nacional, se presentó un informe sobre la evolución del ferrocarril en el país.

Las estadísticas oficiales indican que durante el mandato de Calderón se construyeron 65 kilómetros de vías, mientras que con Peña Nieto se logró un total de 187 kilómetros.

Comparación

En comparación, la administración de AMLO finalizó con mil 736 kilómetros, y la ambición para el periodo de Sheinbaum es de 2 mil 377 kilómetros de vías públicas.

«Queremos realizar más que eso, pero en este momento estamos planteando esta opción y solo se trata de trenes públicos», comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se informó que ingenieros militares han elaborado cerca de 800 kilómetros de planificación e infraestructura en los primeros cuatro tramos prioritarios que están en construcción:

Ciudad de México – Pachuca

Ciudad de México – Querétaro

Querétaro – Irapuato

Saltillo – Nuevo Laredo

Construcción

La Sedena se encargó de la construcción de dos de estas rutas y trabaja en las mesas técnicas para conseguir terrenos y abrir nuevos frentes de obra.

En cuanto a los materiales del proyecto de los trenes del norte, Lajous aclaró que ya se cuenta con un contrato firmado por 88 mil 559 toneladas de riel.

El funcionario federal informó que más de 4 mil toneladas de este material ya han sido descargadas en los patios logísticos de Saltillo.

Y en los próximos días comenzarán las labores de recepción en el tramo Querétaro – Irapuato.

Compras

Finalmente, el director de la Agencia Reguladora confirmó que el gobierno federal realizó dos compras de material rodante.

Resaltando una flota de 15 trenes eléctricos que se destinarán a la ruta de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Pachuca.