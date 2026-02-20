Camión de gas explota en Chile: hay 4 fallecidos y 10 heridos

El vehículo de carga se volcó en una autopista de Santiago de Chile, y otros siete coches quedaron envueltos en llamas

Regeneración, 20 de febrero 2026 – Este jueves por la mañana, un camión que transportaba gas líquido explotó al volcarse en la intersección de la Ruta 5 Norte y General Velásquez, en la comuna de Renca, en Santiago. Como resultado del incidente, cuatro personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas, mientras se mantiene la alerta por la posibilidad de otra explosión.

Explicación

Víctor Vielma, un general de Carabineros, comentó que el conductor del camión perdió el control, “choca con las barreras de contención y vuelca.

A raíz de eso y del producto inflamable que él transportaba, se produce una explosión y la expansión de este provocó que siete vehículos menores…

…que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados por la explosión del gas”.

Sin embargo, aún no se ha confirmado cuántas de las víctimas estaban en el camión y cuántas en los coches afectados.

Bomberos

Un total de 25 compañías de Bomberos llegaron al lugar del incidente. Las llamas se propagaron a un estacionamiento lleno de coches y a una empresa adyacente.

Actualmente, ya están controladas, pero los voluntarios tuvieron que retroceder, ya que persiste el peligro de una nueva explosión.

Según lo informado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza.

“Hay un camión que tiene gas, que en este momento es una bombona, la cual aún contiene combustibles en su interior.

Líquido explosivo

Además, este líquido tiene riesgo de explosión.

En este momento, hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio.

Que informa que va avanzando o se va acercando una posible explosión”, complementó.

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, mencionó que varios heridos se encuentran en estado crítico.

Fallecidos

Esto podría incrementar el número de fallecidos.

“Tenemos tres personas fallecidas, diez personas heridas y, de esas diez personas heridas, hay personas con heridas de distinta consideración, algunas en estado grave.

Razón por la cual nuestra principal preocupación es asegurar la atención oportuna y monitorear el estado de salud de dichas personas”, aseveró.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, añadió que cinco de los heridos se encuentran en condiciones graves, todos ellos adultos.

Cinco heridos graves

«Hay cinco personas con lesiones graves, cinco lesionadas con heridas menos serias y hasta ahora, tres fallecidos.

Sin embargo, no podemos descartar que, tanto los heridos como posibles más víctimas, puedan ser encontrados alrededor del camión», concluyó el funcionario.

Varios testigos que pasaban por el área relataron lo devastador que fue el incidente.

Nube de gas

Una de ellas, llamada Mirka, relató a BíoBíoChile que lo primero que notó fue una nube blanca de gas.

“Empezamos a acelerar, todos los autos a andar muy rápido. Miramos para atrás, la nube venía, no pasaron ni cinco segundos y se prendió el fuego.

Era una bola de fuego siguiendo a los autos“, expresó.