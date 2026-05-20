Senado de EE.UU. aprueba restringir la guerra a Trump

La aprobación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra es vista como un claro reproche hacia el presidente Trump

Regeneración, 20 de mayo 2026– El Senado estadounidense ratificó una resolución en relación con los poderes de guerra, la cual podría limitar al presidente Donald Trump de usar el ejército contra Irán sin el consentimiento del Congreso, en medio de las crecientes consecuencias de la guerra.

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El Senado de Estados Unidos ha aprobado una resolución sobre poderes de guerra que detendría la campaña militar en Irán a menos que Trump reciba autorización explícita del Congreso.



Mayo 19 de 2026 pic.twitter.com/86XJBSKp32 — Grace (@Osocom123) May 20, 2026

Votación

La votación sobre un procedimiento para avanzar con la resolución se realizó el martes y fue aprobada con un margen de 50 a 47.

Un grupo de republicanos se unió a sus colegas demócratas para apoyar la medida, lo cual es un reproche inusual hacia el presidente.

Esta votación mostró que un número pequeño, pero creciente, de republicanos está cada vez más preocupado por una guerra sin fin a la vista.

“Este presidente es como un niño pequeño jugando con una pistola cargada”, afirmó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.

Resolución

“Si alguna vez hubo un momento para apoyar nuestra resolución sobre la retirada de tropas de las hostilidades con Irán, es ahora”, expresó.

No obstante, se trató solamente de una votación de procedimiento y la resolución enfrenta serios obstáculos para ser implementada.

Tres republicanos no estuvieron presentes durante la votación del martes.

Sus votos hubieran sido suficientes para bloquear la medida si mantienen su apoyo la guerra.

Sin embargo, incluso si la resolución es finalmente aprobada en la votación del Senado de 100 miembros, también necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Impedimentos

Los republicanos impidieron siete intentos previos de aprobar resoluciones similares en el Senado en el transcurso de este año.

Además, han bloqueado tres resoluciones sobre poderes de guerra por un estrecho margen en la Cámara de Representantes este año.

La administración de Trump sostiene que las acciones del presidente son legales y se alinean con sus derechos como comandante en jefe.

El 1 de mayo, Trump declaró que un alto el fuego con Teherán había «concluido» las hostilidades.

Esto significaba que no había habido más de 60 días de guerra contra Irán.

A pesar de la afirmación de que la guerra terminó, las tropas estadounidenses siguen bloqueando los puertos iraníes y llevando a cabo ataques en la navegación iraní.