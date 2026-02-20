Más de 40 países en Feria Mundial 2026 de CDMX

Alimentos y productos típicos, textiles, joyería, cosméticos, entre otros. Del miércoles 11 hasta el sábado 14 de marzo. Entrada gratuita

Regeneración, 20 de febrero 2026– La Ciudad de México se convierte en un centro de reunión internacional con la Feria Mundial 2026, un evento sin costo que te permite visitar más de 40 naciones sin requerir pasaporte.

Puestos comerciales

Durante cuatro días, la feria ofrece lo mejor de más de 40 países, con actividades y puestos para todos los gustos:

Artesanía y productos típicos: Adquiere piezas especiales de cada nación, desde textiles y joyería hasta accesorios y recuerdos.

Comida internacional: Prueba platillos tradicionales de Francia, Italia, Colombia, Turquía, Argentina, India, Japón, México y muchos más.

Perfumes y fragancias: Conoce aromas únicos e innovadores de diversas culturas.

Novedades en maquillaje y productos de belleza: Prueba cosméticos de diferentes partes del mundo.

Numismática: Consigue billetes y monedas coleccionables de distintas naciones.

Sesiones fotográficas: Inmortaliza el momento junto a expositores locales que visten atuendos tradicionales, perfectos para un recuerdo multicultural.

Países participantes

En la feria estarán presentes expositores de Francia, Italia, Colombia, Turquía, Argentina, Nepal, India, Grecia y República Checa.

También participarán Haití, Japón, Indonesia, China, Rusia, Rumanía, Costa de Marfil, Ecuador, Tailandia, México y muchos otros.

El evento se llevará a cabo desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de marzo de 2026, en horario de 9:00 a 19:00 horas.

Se realizará en la plaza exterior del Tec de Monterrey, Campus CDMX , en Prolongación Canal de Miramontes, Coapa, San Bartolo el Chico, Tlalpan 14380, CDMX.

La entrada es completamente gratuita

Recomendaciones

Llega temprano para disfrutar de todos los puestos y aprovechar al máximo las actividades.

Lleva efectivo para comprar productos y probar comida internacional.

No olvides tu cámara o móvil para las fotos con expositores y ropa típica.

Consulta el programa completo en el sitio oficial o redes sociales del Tec de Monterrey.

La Feria Mundial 2026 es la ocasión ideal para tener una experiencia multicultural sin salir de la ciudad, aprender, degustar y celebrar la diversidad que enriquece a la CDMX.