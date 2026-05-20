EE. UU. Frena Extradición de Cabeza de Vaca y Álvarez Puga

El gobierno de Estados Unidos negó y detuvo las solicitudes de captura internacional contra el exgobernador de Tamaulipas y el empresario

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– El gobierno de los Estados Unidos detuvo los procesos de captura con fines de extradición de dos conocidos personajes mexicanos.

Las autoridades del país vecino rechazaron las peticiones presentadas contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el empresario Víctor Álvarez Puga.

La administración norteamericana solicitó mayor información jurídica en un caso y negó de forma abierta el segundo requerimiento penal.

A raíz de esta compleja resolución judicial, la Presidencia de México expuso el balance general de la cooperación bilateral actual.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos”.

Por lo tanto, la mandataria mexicana criticó fuertemente la falta de entregas de presuntos criminales por parte de la nación norteamericana.

Argumentos del tratado bilateral y reciprocidad legal

En respuesta a las críticas, la Cancillería mexicana detalló el estatus legal en el que se encuentran los expedientes.

Un gran porcentaje de los casos permanece bajo revisión minuciosa por parte de los tribunales de la Unión Americana.

El tratado internacional vigente faculta legalmente a ambas naciones para exigir evidencias contundentes antes de ordenar una detención formal.

De ahí que la diplomacia nacional explicara las condicionantes técnicas que rigen estos delicados procedimientos de captura internacional.

El Canciller Roberto Velasco informó: “en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional”.

En consecuencia, el funcionario recordó que ningún Estado soberano se encuentra obligado por ley a entregar a sus propios ciudadanos.

Desde 2018 México ha formulado 269 requerimientos de extradición a E.U, ninguno ha sido entregado; 36 se negaron y 233 permanecen pendientes de concluir.

Algunos son el ex gobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca, desfalco a SEGOB, Infonavit, Ayotzinapa y un tratante de personas. pic.twitter.com/8Kism6uHC0 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 19, 2026

Postura del Ejecutivo y debate sobre las pruebas

Por otra parte, la Presidencia defendió la postura del Estado mexicano de exigir evidencias en investigaciones de alto impacto.

La mandataria comparó estos estrictos criterios extranjeros con las peticiones que su propio gobierno realiza ante señalamientos externos.

La exigencia de datos probatorios forma parte integral de una práctica habitual y recíproca en materia de justicia internacional.

Para finalizar, el Poder Ejecutivo Federal aclaró que la conducción de los casos judiciales recae en un organismo autónomo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo: “la Fiscalía en sus propias investigaciones y si hay responsabilidades que operen que haga su trabajo”.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas continuarán gestionando los mecanismos de intercambio judicial bajo los términos diplomáticos establecidos.