Condenan a cadena perpetua al expresidente surcoreano Yoon

Yoon Suk-yeol, fue condenado a cadena perpetua por insurrección, en su fallida ley marcial en diciembre de 2024

Regeneración, 20 de febrero de 2026 – Un tribunal surcoreano dictó hoy sentencia de cadena perpetua contra el exmandatario Yoon Suk-yeol, tras encontrarlo culpable de insurrección debido a su fallido intento de establecer la ley marcial a finales de 2024.

Crisis

Esta acción provocó una de las crisis institucionales más serias en la historia democrática del país oriental.

Durante la audiencia supervisada por el juez Jee Kui-youn, el Tribunal del Distrito Central de Seúl consideró como «insurrección» la acción de Yoon al intentar implementar la ley marcial.

El exmandatario intentó paralizar la Asamblea Nacional al movilizar al Ejército y a las fuerzas antidisturbios hacia el Parlamento después de emitir el decreto.

El tribunal concluyó que lo que resultó ser un estado de emergencia de solo seis horas tenía la intención de «subvertir la Constitución».

Afecta valores

Esto porque interrumpía las instituciones constitucionales y afectaba los valores fundamentales de la democracia.

El tribunal no impuso la pena de muerte, que había sido solicitada por la Fiscalía.

Corea es un país donde existe una moratoria de hecho sobre esta pena.

Además de Yoon, el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, recibió una condena de 30 años de prisión el día de hoy.

Las sentencias de este jueves se suman a las anteriores contra el exprimer ministro Han Duck-soo, quien fue condenado a 23 años de prisión.

Y el exministro del Interior Lee Sang-min, con 7 años, por su papel en la declaración del estado de emergencia.

La ley marcial

El encarcelado Yoon declaró la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, pero el Parlamento bloqueó dicho decreto unas horas después.

El exlíder fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al determinar que no existían pruebas de una emergencia que justificara su decreto.

Además de la condena de cadena perpetua, Yoon ya había recibido una sentencia de cinco años de cárcel en enero pasado por obstrucción a la justicia.

Esto formaba parte de uno de los cuatro casos judiciales relacionados con la ley marcial que enfrentaba.

Miles de manifestantes, tanto a favor como en contra del expresidente, se reunieron cerca del tribunal, y algunos de los opositores lloraron al conocer la sentencia.