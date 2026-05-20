Vladimir Putin se encuentra con Xi Jinping en Beijing

El anuncio de la visita de Putin se hizo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejara Beijing

Regeneración, 20 de mayo 2026– El líder ruso, Vladimir Putin, arribó a China la noche del martes para una visita de 48 horas enfocada en pláticas con el presidente chino, Xi Jinping, en un acercamiento cada vez más fuerte entre Moscú y Pekín en un contexto de guerra, sanciones y un mundo en fragmentación.

#VideoOfTheDay



🇷🇺🇨🇳 President of Russia Vladimir #Putin is welcomed by President of China Xi Jinping at an official ceremony ahead of bilateral talks.#WhereItsAt📍 Beijing, May 20, 2026#RussiaChina pic.twitter.com/EV9lrJmtU0 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 20, 2026

Encuentro

Este es el segundo encuentro entre Putin y Xi en menos de un año.

La visita coincide con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado en 2001.

Este acuerdo formalizó las relaciones entre Rusia y China después de años de rivalidad ideológica y desconfianza mutua.

Tanto Moscú como Beijing enfrentan relaciones difíciles con Washington.

Xi Jinping welcomed Putin at Tiananmen Square



The leaders of Russia and China have concluded their talks in Beijing. The two sides signed around 40 bilateral agreements on cooperation in various spheres.



However, the future of the Power of Siberia 2 gas pipeline remains… pic.twitter.com/mnvLmYkwDi — Visegrád 24 (@visegrad24) May 20, 2026

Cercanía

Expertos señalan que la imprevisibilidad de la política exterior de Trump ha reforzado la cercanía entre Rusia y China.

Este aumento en la colaboración se da también en el contexto de la guerra en Ucrania y las tensiones crecientes relacionadas con Irán.

Esto incluye las perturbaciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Una crisis que ha impactado los mercados globales y ha reavivado las preocupaciones de China sobre la seguridad de sus suministros de petróleo y gas.

Just Now 🇷🇺🇨🇳



Russia President Vladimir Putin meets China President Xi Jinping in Beijing, China today.



Video 📷 pic.twitter.com/MFjZBM4SIy — Brics India (@Brics_india) May 20, 2026

Relación

China y Rusia han mantenido una relación compleja a lo largo de su historia.

La Unión Soviética y la China comunista empezaron unidas por la ideología y la oposición al capitalismo occidental.

Sin embargo, luego se convirtieron en intensos rivales.

Las tensiones en la frontera de 4,300 km llevaron a ambos países al borde de un conflicto durante la Guerra Fría.

URGENTE🚨 IMPARABLE CHINA🇷🇺🤝🇨🇳



Vladímir Putin arribó a Beijing para reunirse con Xi Jinping.



Rusia y China fortalecen su alianza estratégica con acuerdos en comercio, energía y cooperación internacional.



China está siendo el centro de los movimientos globales. pic.twitter.com/rR9qYrzt24 — TORI Noticias (@tori_noticias) May 19, 2026

Cambio

No obstante, esa frontera ha cambiado con el tiempo, pasando de ser una línea de inseguridad a una de cooperación estratégica y comercio.

Ambos se han llamado «amigos» de manera repetida, y su relación se ha fortalecido, especialmente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

“Rusia y China miran al futuro con confianza”, declaró Putin en comentarios divulgados por los medios rusos antes de su visita.

Afirmó que ambos países estaban «desarrollando activamente la cooperación en política, economía y defensa.

Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping signed a joint declaration following their meeting in Beijing, focusing on building a “multipolar world and a new type of international relations.”



The two signed over 40+ agreements Wednesday spanning technology,… pic.twitter.com/vNjzhoDwdj — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 20, 2026

Intercambios

Ampliando los intercambios culturales y fomentando la interacción interpersonal.

En esencia, se trata de hacer todo lo posible de forma conjunta para profundizar la cooperación bilateral.

E impulsar el desarrollo global en beneficio de ambas naciones”, agregó Putin.

China se ha convertido en un comprador clave de petróleo ruso y otros recursos energéticos.

🇷🇺🇨🇳 Putin and Xi just chilled over tea, talking about Ukraine, the Iran mess, and how to handle Trump post-Beijing visit.



Also swapped greetings with a 80-year-old Victory Day vet and toured a big Russia-China friendship exhibit.



These 2 are clearly getting their stories… pic.twitter.com/fr5DvkeHqC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 20, 2026

Mercados

Mientras que los mercados europeos cerraron prácticamente sus puertas a Moscú debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Con las sanciones impuestas por Occidente limitando las opciones de Rusia, el Kremlin cuenta con pocas alternativas efectivas para satisfacer la alta demanda china.

De acuerdo con los expertos, esta inestabilidad da a Beijing la oportunidad de negociar frecuentemente desde una posición de ventaja.

Al garantizar el acceso a petróleo y gas de Rusia a precios más bajos, al mismo tiempo que aumenta su influencia en el futuro económico de Moscú.