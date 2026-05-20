Semarnat Frena Proyecto Turístico Perfect Day

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La secretaria Alicia Bárcena confirmó que el gobierno de México no otorgará los permisos ambientales para proteger el arrecife mesoamericano

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– El Gobierno de México determinó detener de forma definitiva el desarrollo de un complejo recreativo en las costas de Quintana Roo.

La Secretaría de Medio Ambiente rechazó los permisos solicitados por la multinacional de cruceros para edificar la millonaria obra costera.

La intención corporativa contemplaba levantar una infraestructura masiva que alteraría las condiciones naturales de una zona con alta fragilidad ecológica.

Frente a esta delicada controversia, la titular de la dependencia federal comunicó de manera contundente la resolución institucional tomada.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, declaró: “me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Royal Caribbean”.

Adicionalmente, la funcionaria indicó que la propia empresa naviera está evaluando retirar la propuesta de las mesas de validación gubernamental.

Protección al Arrecife Mesoamericano y ecosistemas

Detrás de esta estricta determinación oficial existe un profundo argumento técnico basado en la conservación integral de los ecosistemas marinos.

La zona de Mahahual resguarda formaciones coralinas que resultan fundamentales para la supervivencia de cientos de especies de la fauna silvestre.

La construcción del parque de diversiones representaba un riesgo inminente de contaminación para el segundo arrecife más importante del planeta.

En este contexto de preservación biológica, los organismos defensores de los recursos naturales vigilan el cumplimiento de las normativas vigentes.

Las autoridades federales reafirmaron su compromiso con el desarrollo sustentable del sector turístico de la península mexicana de Yucatán.

Respecto a las acciones de cuidado ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó: “nuestro compromiso es con la protección del medio ambiente”.

Reacción social y posturas de activistas

Por otra parte, la resolución de las dependencias mexicanas generó un gran entusiasmo entre los colectivos civiles defensores de la selva.

Diversas agrupaciones ecologistas celebraron el freno de las obras al considerarlo un precedente histórico para el resguardo del patrimonio biológico.

No obstante, los defensores de la tierra advirtieron que mantendrán la vigilancia sobre otros proyectos polémicos en el país.

En este tenor, los defensores de los derechos ambientales publicaron mensajes de agradecimiento dirigidos directamente a la administración federal.

Voceros de la organización civil Sélvame expresaron en sus redes sociales de forma pública: “hoy celebramos que Royal Caribbean no construirá su parque en Mahahual”.

Mientras tanto, los representantes de la corporación naviera internacional manifestaron no poseer datos completos sobre este veredicto oficial.