EE.UU. no colabora con México para extraditar 269 fugitivos

Peticiones de extradición de personajes asociados al crimen organizado han sido solicitados por México, y rechazados o ignorados por EE.UU.

Regeneración, 20 de mayo 2026– Las autoridades de Estados Unidos rehúsan colaborar con México en el tema de extradiciones. Todas las solicitudes que este país ha realizado en un poco más de ocho años quedaron sin respuesta o fueron denegadas, a pesar de que estas peticiones son por delitos graves.

🚨 #México ha pedido a EEUU la extradición de 269 personas desde 2018 y el gobierno estadounidense NO ha entregado a NINGUNA.



El secretario de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) afirmó en la mañanera de @Claudiashein que Estados Unidos también ha solicitado información adicional en… pic.twitter.com/0M91D0bxZC — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) May 19, 2026

Delitos graves

Entre los delitos se incluyen la delincuencia organizada, como los casos de Genaro García Luna y Francisco García Cabeza de Vaca.

También están la desaparición forzada (caso Ayotzinapa) y el huachicol fiscal.

Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, México ha hecho 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos.

“¿Cuántos han sido devueltos a México? Ninguno”, denunció la presidenta Claudia Sheinbaum, al resaltar la falta de reciprocidad del gobierno de EE. UU.

Solicitudes

En su conferencia matutina, la líder subrayó que las solicitudes del gobierno mexicano tienen que ver con casos de gran importancia para el país.

Esto incluye exgobernadores acusados de corrupción, crimen organizado, factureros y personas relacionadas con el caso Ayotzinapa.

No obstante, ninguno de estos supuestos criminales ha sido entregado.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, dio a conocer el estado actual de estas solicitudes.

Sheinbaum afirmó que México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, y que no se ha concretado ninguna entrega al país.

Señaló que siguen pendientes casos “gravísimos”, como los de factureros y exgobernadores,… pic.twitter.com/jM4R8JvUCf — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) May 20, 2026

Casos

Se han rechazado 36 casos y 233 están pendientes de resolución.

De los casos que aún están pendientes, 183 son solicitudes formales, mientras que 50 son peticiones de detención provisional con fines de extradición.

En estos últimos, el gobierno de Estados Unidos ha pedido información adicional en 47 casos.

El secretario de Estado mencionó algunos de los nombres y procesos más significativos en los que México ha pedido extradición.

Cabeza de Vaca

Uno de ellos es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue gobernador de Tamaulipas.

Está acusado de abuso de poder, delincuencia organizada y lavado de dinero.

En esta situación, Estados Unidos solicitó información adicional antes de hacer la solicitud formal.

El exfuncionario se encuentra en territorio estadounidense evadiendo la justicia en México, ya que tiene una orden de arresto activa.

Hasta el momento no ha sido capturado y dice ser víctima de una persecución política.

Zaga Tawil

Otro caso relevante es el de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, ambos señalados por crimen organizado y lavado de dinero.

Supuestamente, defraudaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por más de 5 mil millones de pesos.

Zaga Tawil fue arrestado en Florida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el mes pasado.

El gobierno mexicano solicitó formalmente que enfrente sus cargos legales.

José Ulises Bernabé

Las autoridades de México también pidieron la extradición de José Ulises Bernabé, quien está acusado de crimen organizado.

Además, se le considera esencial para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense fue pedir información adicional.

Pablo Vega Cuevas

También se pidió el juicio contra Pablo Vega Cuevas, conocido como Transformer, quien forma parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

Se le dejó en libertad en Estados Unidos el 19 de agosto de 2025 después de estar 10 años en la cárcel.

Esto ocurrió después de que se aceptara su culpabilidad por el delito de tráfico de cocaína y de que se integrara en el programa de testigos protegidos.