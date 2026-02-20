Elba Esther Gordillo, tomar chocolate y pagar 19 millones al SAT

La polémica ex dirigente del SNTE no declaró ingresos en 2008 y 2009, y ahora tendrá que saldar esa cuenta con el SAT

Regeneración, 20 de febrero 2026– Elba Esther Gordillo deberá entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una cantidad de 19 millones 269 mil 323 pesos como impuesto sobre la renta (ISR) debido a ingresos que no declaró durante los años 2008 y 2009.

Elba Esther Gordillo deberá pagar más de 19 millones de pesos de impuestos, esto después de que la Corte rechazara un juicio de amparo que promovió. pic.twitter.com/fmFEUsFpi1 — Imagen Crystal (@imagen_crystal) February 20, 2026

Demanda

Esto se produjo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara la demanda presentada por la Secretaría de Hacienda.

La Corte decidió por unanimidad que la revisión del amparo no incluye ningún asunto de constitucionalidad de normas generales.

Éste es el único requisito necesario para que el tribunal considere el caso. La ministra Lenia Batres fue quien hizo la propuesta.

Antes, informó a sus compañeros que el 13 y el 18 de febrero se recibieron dos solicitudes por parte de la ex dirigente magisterial.

En estas solicitudes, Gordillo manifestó no estar al tanto de la reclamación por parte de Hacienda.

Toma chocolate y paga lo que debes. La maestra Elba Esther Gordillo deberá pagar 19:2 mdp por ISR al @SATMX pic.twitter.com/4SJ8tFxYLa — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 20, 2026

Anulación de acuerdo

Los ministros anularon el acuerdo que se había emitido el año anterior por la entonces ministra

presidenta Norma Piña.

Los créditos fiscales están relacionados con el tiempo en que Gordillo lideraba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En octubre de 2021, el SAT concluyó que en 2008 y 2009, la ex secretaria general del PRI recibió depósitos en sus cuentas.

Así como pagos en tarjetas de crédito que debió considerar como ingresos gravables por separado de los salarios para el ISR.

Gastos de representación

La ex líder siempre afirmó que esos pagos realizados con tarjeta, muchos en tiendas de lujo en Estados Unidos, eran gastos de representación como presidenta del SNTE.

Sin embargo, en julio de 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decidió que no demostró tal argumento, manteniendo el crédito fiscal.

El historial de conflictos legales de Gordillo con el fisco también incluye dos créditos fiscales por ingresos no declarados en 2010 y 2012.

Estos alcanzaban un total de 25. 5 millones de pesos y fueron anulados por el TFJA en enero de 2021 al considerar que se violó su derecho a una defensa adecuada.

Este argumento no fue aplicable a los créditos de 2008 y 2009.

🚨 Primero fue Salinas Pliego y ahora será la ExPresidenta del PRI, Elba Esther Gordillo



Que tendrá que pagar más de 19 MILLONES que debe en impuestos después de que la Nueva @SCJN del Pueblo bateara su amparo.



Me encantan los finales felices… pic.twitter.com/kwWlatpJyA — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 20, 2026

Exonerada

Ya que Gordillo fue exonerada en 2018 de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que enfrentaba desde 2013.

La decisión del TFJA fue ratificada el 27 de marzo de 2025 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Ese fallo era precisamente el que Gordillo deseaba llevar ante la Corte, opción que quedó descartada con la resolución de este jueves.