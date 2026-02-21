Cédula profesional deja de ser identificación oficial: DOF

Este documento se seguirá usando para verificar tus estudios, pero no reemplaza una identificación oficial, solo la CURP será válida

Regeneración, 20 de febrero 2026– Desde el 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, que son emitidas por la Dirección General de Profesiones, ya no se utilizan como un medio de identificación oficial, conforme a lo anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Documentos

La información publicada el 17/02/2026 explica que tanto las cédulas físicas como las electrónicas no son documentos oficiales.

Por lo tanto, no serán aceptadas para realizar trámites administrativos en México. Es importante recordar que las cédulas electrónicas comenzaron a usarse en 2018.

Este cambio indica que se podrá seguir utilizando para comprobar tus estudios, pero no reemplaza una identificación oficial.

La Cédula profesional es un documento laboral otorgado por la Dirección General de Profesiones.

Cédula

Según el Gobierno de México, la cédula profesional es una autorización que permite ejercer de manera profesional.

En otras palabras, es el documento que valida tu formación académica y tus estudios profesionales.

El DOF especifica que la Clave Única de Registro de Población (CURP) «es la única fuente de identidad de las personas…

…de ciudadanía mexicana o extranjera», por lo que se reconoce como un documento oficial.

Huellas y fotografía

Además, menciona que la CURP Biométrica contiene información como huellas dactilares y la fotografía de las personas.

Por esta razón, es el documento de identificación que se acepta a nivel universal y «es obligatorio en todo el país».

De acuerdo con la publicación en el Diario, una vez que se comunique esta información, las autoridades de cualquier ámbito deben tomar las medidas adecuadas para cumplir con lo indicado.