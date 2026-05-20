Sonora Santanera: Gran Baile por la Paz en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Secretaría de Cultura capitalina organiza un concierto gratuito con la Sonora Santanera y destacadas mujeres sonideras para fomentar la paz

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– El gobierno de la capital mexicana organiza un importante festival musical para promover la armonía en las colonias populares.

El Baile por la Paz se realizará este sábado veintitrés de mayo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las actividades lúdicas iniciarán formalmente a las doce horas y concluirán a las diecisiete horas del mismo día.

El acceso a este gran festejo público será completamente gratuito para todas las familias que asistan.

Por esta razón, las autoridades culturales locales buscan propiciar el encuentro ciudadano en espacios públicos recuperados.

La icónica Sonora Santanera de Carlos Colorado protagonizará el cartel musical de este magno evento popular de fin de semana.

El evento servirá como broche de oro de las jornadas artísticas dedicadas a promover la equidad de género.

La vocalista de la agrupación, María Fernanda, expresó: “la entrada libre” permitirá que toda la comunidad disfrute de esta celebración tan especial.

Elenco musical y presencia femenina

Como parte fundamental del programa, diversas representantes de la cultura urbana local compartirán sus colecciones de ritmos tropicales.

Reconocidas mujeres sonideras participarán activamente durante las cinco horas que durará este esperado festival de baile popular.

Entre las artistas invitadas destacan figuras emblemáticas como Lupita “La Cigarrita” y Alis Pedraza “La Sabanera”.

También se sumarán al escenario las populares selectoras musicales Bety Universo y Leticia Valadez “La Dama Antillana”.

En consecuencia, el evento cultural rendirá un merecido tributo a la trayectoria de estas importantes gestoras de barrio.

La famosa sonidera Guadalupe Tlacomulco Macías, conocida popularmente como Lupita “La Cigarrita”, señaló: “he formado parte del mundo sonidero desde mis 10 años” con gran orgullo y dedicación constante.

Su participación resalta el papel histórico que desempeñan las mujeres dentro del movimiento musical de la Ciudad de México.

Estrategia para reconstruir el tejido social

Por otra parte, esta iniciativa masiva se integra formalmente dentro de un proyecto gubernamental de largo alcance.

El programa busca rescatar zonas habitacionales mediante actividades recreativas y el mejoramiento constante de la infraestructura urbana general.

Actualmente, las autoridades capitalinas operan de manera exitosa veintitrés zonas de atención prioritaria bajo este esquema social.

La estrategia general pretende alejar a las juventudes de conductas de riesgo a través del arte callejero.

Aunado a lo anterior, la famosa agrupación musical invitada cuenta con una altísima distinción oficial por su trayectoria.

La mítica orquesta fue nombrada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México en un concierto masivo del pasado.

La Secretaría de Cultura local reiteró la invitación general para que el baile y el disfrute sean el acto principal.

Los asistentes podrán consultar la cartelera digital oficial para conocer más actividades culturales gratuitas de este mes.