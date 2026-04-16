Australia: Investigan a Katy Perry por agresión sexual

La denuncia de Ruby Rose por agresión sexual de Katy Perry desató la polémica, y la cantante tendrá que dar respuestas

Regeneración, 16 de abril 2026– Las autoridades de Australia comunicaron que iniciaron una investigación sobre un suceso de 2010 que involucra a la actriz Ruby Rose, conocida por su papel en «Orange is the New Black», quien señaló a Katy Perry en redes sociales a principios de esta semana por presunta agresión sexual.

Denuncia

La denuncia se origina de un evento que Rose afirma tuvo lugar en un club de Melbourne en 2010, el cual Perry ha rechazado desde entonces.

La Policía de Victoria ha afirmado que están revisando la acusación realizada por Rose.

Esto surge de un incidente que se dice que sucedió en el área central de negocios de Melbourne.

Se negaron a ofrecer más detalles debido a que se trata de una investigación en curso.

Rechazo

Perry ha refutado las acusaciones a través de su portavoz, quien declaró que las palabras de Rose son “completamente falsas” y “mentiras peligrosas e irresponsables”.

El representante no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la investigación.

Un portavoz de Rose no ha contestado a las múltiples peticiones de comentarios vía correo electrónico de CNN.

Rose hizo su denuncia pública por primera vez a comienzos de esta semana, como respuesta a un artículo sobre Perry que fue compartido en redes sociales por la revista Complex.

Artículo

El artículo tenía un tono ligero y trataba sobre la reacción viral de Perry durante el show de Justin Bieber en el festival de música Coachella.

Perry asistió junto al ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde el año pasado.

“En el club nocturno Spice Market en Melbourne, Katy Perry me agredió sexualmente. ¿A quién le importa lo que ella piense? ”, escribió Rose en un post que ahora ha sido eliminado.

CNN ha contactado a un representante de Trudeau para solicitar una declaración.

Mención inicial

Rose mencionó en redes sociales inicialmente que “no estaba interesada” en hacer una denuncia ante la policía sobre el caso.

Sin embargo, el martes dio a conocer que había decidido presentar una denuncia policial y que ya no podía hablar del tema públicamente.

“Esta es una solicitud habitual de la policía y, de muchas maneras, un gran alivio”, escribió, y añadió: “Ahora puedo comenzar el proceso de recuperación”.

Katy Perry

Perry lanzó su séptimo álbum titulado “143” en 2024, antes de iniciar una gira mundial que concluyó en diciembre.

En abril de 2025, Perry fue una de las seis mujeres que viajaron en el espacio con Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos.

Incluyendo a Gayle King y Lauren Sanchez Bezos, quienes participaron en una misión de turismo espacial de 10 minutos al borde del espacio.