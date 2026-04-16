Senado de EE.UU. rechaza limitar poderes bélicos de Trump

La cuarta votación del Senado, la primera desde que Trump amenazó con borrar la civilización iraní, no logró el respaldo necesario

Regeneración, 16 de abril 2026 – Una iniciativa para limitar la capacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para declarar la guerra a Irán ha fracasado por cuarta ocasión en el Senado de EE. UU. , donde los legisladores se han comprometido a presentar esta medida cada semana.

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución de poderes de guerra para restringir la capacidad del presidente Trump para llevar a cabo una guerra contra Irán. Todos los senadores republicanos, excepto Rand Paul, del estado de Kentucky, votaron en contra de la… pic.twitter.com/wHJpWkrwDy — Democracy Now! en español (@DemocracyNowEs) April 16, 2026

Votación

La votación fue la primera desde que se acordó un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán la semana anterior.

Las negociaciones posteriores en Pakistán no lograron llegar a un acuerdo más duradero, aunque ambas partes han indicado su disposición para una segunda ronda.

Previo a la tregua, el presidente Donald Trump hizo numerosas amenazas sobre ataques a la infraestructura civil de Irán.

Su amenaza del 7 de abril cuando afirmó que «toda una civilización podría perecer esta noche», intensificó aún más los llamados a que el Congreso limitara a Trump en cuanto a la guerra.

🇺🇸 A Câmara dos Representantes acaba de REJEITAR uma resolução democrata sobre poderes de guerra para bloquear a ação militar do presidente Trump contra o regime iraniano, por 213 a 214 votos.



A mesma resolução já foi rejeitada no Senado por QUATRO VEZES. pic.twitter.com/USumFdomtN — Leo Kasura (@LeoKasura) April 16, 2026

Justificaciones vagas

La administración de Trump ha ofrecido muchas justificaciones para la entrada en guerra.

Entre las razones expresadas está que todas las acciones de Irán desde la revolución islámica de 1979 representan una amenaza para EE. UU.

El senador Chris Murphy describió el conflicto como una “guerra desorganizada y mal manejada”.

“No debemos dejar de señalar lo extraordinario que resulta que nuestros líderes republicanos del Senado se hayan negado a supervisar una guerra…

…que cuesta miles de millones de dólares cada semana, que ya ha provocado la pérdida de más de una docena de vidas estadounidense.

Guerra

Que ha desatado una guerra regional en todo Oriente Medio y que, literalmente, está colapsando las economías de todo el mundo”, expresó Murphy.

Se esperaba que la Cámara de Representantes de EE. UU. votara su propia propuesta esta semana, y su aprobación en este cuerpo se consideraba más probable.

El éxito de la resolución en cualquiera de las dos cámaras tendría un carácter mayormente simbólico.

Incluso si se aprobara tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, Trump podría vetarla.

Resolución

Ambas cámaras necesitarían entonces una mayoría de dos tercios, algo que probablemente sería muy difícil de lograr, para anular el veto.

El secretario del Tesoro de EE. UU. , Scott Bessent, indicó que Washington está preparando medidas que funcionarían como un «equivalente financiero» a los ataques militares.

Estados Unidos había levantado algunas sanciones contra Irán en el contexto del conflicto para intentar frenar el rápido aumento de los precios de la energía a nivel mundial.