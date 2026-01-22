Australia pasa por fuerte ola de calor extremo e incendios

Se anticipa que algunas áreas de Victoria alcancen ‘temperaturas históricas’, lo que derivo en advertencias de las autoridades de Australia

Regeneración, 22 de enero 2026– Los incendios forestales en el estado australiano de Victoria han devastado más de 300 mil hectáreas de territorio, con tres personas desaparecidas en Longwood y 30 mil residencias sin energía eléctrica, según informaron las autoridades locales.

Ola de calor

Se les aconseja a los residentes de Victoria que se preparen para otra ola de calor, ya que se espera que las temperaturas lleguen a niveles históricos en algunas zonas del estado.

Esto ha puesto en alerta a las autoridades en las áreas dañadas por los incendios.

Además, Australia del Sur y partes de Nueva Gales del Sur también han recibido recomendaciones para estar listos ante las altas temperaturas.

Esto se da después de que el meteorólogo principal, Kevin Parkyn, hablara sobre una “cúpula de calor” que ha traído un calor inusual hacia el este, cruzando Australia Occidental.

Meteorológico

Según la oficina meteorológica, el sábado marcará el comienzo de una ola de calor prolongada.

Se anticipa al menos cinco días donde las temperaturas superen los 40 °C en las regiones internas de Australia del Sur, Victoria y Nueva Gales del Sur.

Las temperaturas podrían alcanzar los 42 °C en Adelaida el sábado, mientras que Port Augusta, ubicada a 300 km al norte, podría registrar hasta 46 °C.

Se estima que la temperatura en Melbourne llegará a los 40 °C antes de bajar a 25 °C el domingo y a 30 °C el lunes.

Mayores temperaturas

Se esperan aún mayores temperaturas en la parte norte del estado, con Ouyen, cerca de Mildura, alcanzando hasta 48 °C.

“Muchos lugares probablemente se acercarán a sus récords anteriores. Este martes será un día bastante significativo”, indicó Parkyn.

Aunque es posible que haya un cambio frío en Melbourne el miércoles, se anticipa que el clima cálido continúe en el norte de Victoria.

“Es muy posible que tengamos cuatro, cinco, seis, o siete días con temperaturas superiores a los 40 grados en el interior, especialmente a lo largo del Murray,” comentó Parkyn.

Sin pronóstico de lluvias

Afirmó que no hay pronósticos de lluvias importantes para las siguientes dos semanas. Se pronosticó un riesgo extremo de incendios para el suroeste y Wimmera el sábado.

Hay siete grandes incendios activos a lo largo del río Victoria que podrían durar días o semanas.

Los incendios en Walwa, Wonnangatta Complex (Dargo) y Mallacoota aún no están controlados.

Aunque el incendio de Longwood, en el centro de Victoria, ya estaba contenido, había destruido 320 viviendas y quemado 144. 000 hectáreas desde que comenzó el 9 de enero.

Extensión

Se esperaba que el domingo el riesgo extremo de incendio se extendiera al sur de Nueva Gales del Sur y al ACT.

El popular destino turístico Shark Bay alcanzó los 49,2 °C, estableciendo un récord en enero para el área.

Mientras tanto, las temperaturas máximas en el interior en Gascoyne Junction llegaron a 48,9 °C, siendo la segunda temperatura más alta en enero para esa estación.

Un nuevo récord fue registrado en el aeropuerto de Carnarvon, un sitio con datos desde 1883, cuando el martes se llegó a una temperatura de 47,9 °C.

De acuerdo con la Oficina de Meteorología, Australia vivió en 2025 su cuarto año más cálido de los que se tienen registros.

Crisis climática

La crisis climática ha incrementado la ocurrencia y la intensidad de eventos meteorológicos extremos, como las olas de calor y los incendios forestales.

Según el pronóstico a largo plazo más reciente, se anticipa que gran parte del país tenga días y noches más cálidos de lo normal en abril.

Las temperaturas de la superficie del mar se mantendrán por encima de la media a nivel mundial, incluyendo Australia.