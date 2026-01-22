Disminuye 41% promedio de homicidio doloso en Puebla

Cero tolerancia a un vínculo entre funcionarios públicos y delincuencia, sea de cuello blanco o delincuencia organizada: Sheinbaum en Puebla

Regeneración, 22 de enero de 2025. La Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla disminuyó en 41 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, de septiembre 2024 a diciembre 2025.

Esto, al pasar de 3.97 a 2.35 homicidios diarios.

Sheinbaum

Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de México tiene cero tolerancia a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad.

Esto, ya que no se permitirá otro caso como el de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, que actualmente está preso en Estados Unidos.

Como se sabe, por estar involucrado con el narcotráfico.

“Cero impunidad a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no.

«Qué tiene que haber: la denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo, evidentemente.

«Pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada”.

Lo anterior, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Escuela Militar de Sargentos de Puebla.

Baja

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que en Puebla el promedio anual de delitos de alto impacto también presenta una tendencia a la baja.

Mismo, con una reducción del 11 por ciento, respecto a 2024, pasando de 42.8 a 38.2 delitos diarios.

Informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en Puebla fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 435 armas de fuego.

Así como 346 kilos de droga y se desmanteló un laboratorio.

Asimismo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, fueron arrestadas nueve personas, siete de ellas eran objetivos prioritarios.

Se abrieron 119 carpetas de investigación y se inhabilitaron 49 líneas telefónicas, con ello se obtuvo una reducción del 16.7 por ciento en la incidencia de ese delito en el estado.

Rosa

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Puebla.

Así, dijo, las Mesas de Paz tuvieron 267 sesiones: 2 mil 945 regionales, nueve interregionales y dos interestatales. Donde se suscribieron mil 59 acuerdos.

Se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales.

Además se llevaron a cabo 144 Jornadas por la Paz en las que participaron 38 mil 229 personas.

Con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025. en 25 municipios se intercambiaron de forma voluntaria 386 armas de fuego.

Finalmente, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta de México su visita al estado.

Subrayó los resultados en materia de seguridad como producto de la coordinación institucional.