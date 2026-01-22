Cae «El Botox», principal extorsionador de limoneros en Michoacán

El arrestado, quien es visto como un objetivo de alta prioridad, está vinculado a varios asesinatos en Michoacán

Regeneración, 22 de enero 2026– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de Carlos Alejandro N, un supuesto generador de violencia conocido como «El Botox», acusado de realizar extorsiones sistemáticas a productores de limón en Michoacán.

Homicidios

Adicionalmente, es el principal sospechoso en diferentes homicidios, incluyendo el del líder limonero Bernardo Bravo.

García Harfuch participó en la rueda de prensa matutina organizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla.

El funcionario hizo hincapié en que combatir la extorsión sigue siendo uno de los objetivos más importantes del Gobierno de México.

Particularmente en áreas donde este delito ha impactado de manera directa a sectores productivos clave.

Captura

La captura de «El Botox» ocurrió en la mañana de este jueves como resultado de un operativo conjunto.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de esa misma entidad.

García Harfuch explicó que las autoridades federales y estatales están en constante comunicación con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña.

Objetivo

El objetivo es dar seguimiento preciso al caso y fortalecer las investigaciones en curso relacionadas con esta organización criminal.

«(…) Estamos en permanente comunicación con el fiscal estatal Carlos Torres Peña, para esta detención de este sujeto.

Responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores, y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros.

Que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo», declaró.

Mujer ejemplo

García Harfuch explicó que la captura de «El Botox» fue realizada por una mujer, como un «ejemplo» de cooperación entre las dependencias.

Comentó que la agente lo aprehendió cuando el delincuente intentaba huir y se saltó la barda del lugar donde se ocultaba.

Afirmó que se había estado buscando a esta persona durante mucho tiempo.

Además, anteriormente ya se habían arrestado a personas cercanas, como una mujer que llevaba su contabilidad.

El secretario de Seguridad descartó que hubiera personas heridas durante el operativo para capturar a «El Botox».