Australia y EE.UU en estratégico acuerdo sobre tierras raras

Contrarrestar la hegemonía china, luego de que Beijing reguló exportación de tierras raras y las tecnologías para su aprovechamiento

Regeneración, 21 de octubre 2025– Beijing ha declarado que endurecerá las exportaciones de tierras raras, lo que ha llevado a Washington a imponer más aranceles a sus productos. Ahora, Australia y EE.UU quieren contrarrestar el dominio chino del mercado de minerales críticos.

Acuerdo

El presidente Donald Trump y el primer ministro australiano Anthony Albanese firmaron el lunes en la Casa Blanca un acuerdo sobre minerales críticos.

El acuerdo se produce en un momento en el que China está imponiendo normas más estrictas a la exportación de sus propios minerales críticos al extranjero.

Los líderes estadounidense y australiano describieron el acuerdo como un pacto de 8.500 millones de dólares (7.300 millones de euros) entre dos aliados.

Trump dijo que se había negociado durante varios meses.

«Dentro de un año tendremos tantos minerales críticos y tierras raras que no sabréis qué hacer con ellos», dijo Trump.

«Valdrán un par de dólares». Albanese añadió que el acuerdo lleva la relación entre EE.UU. y Australia «al siguiente nivel».

Política china

A principios de este mes, Beijing anunció que exigirá a las empresas extranjeras que obtengan la aprobación del Gobierno chino…

…para exportar imanes que contengan incluso trazas de materiales de tierras raras originarios de China o producidos con su tecnología.

La Administración Trump afirma que esto otorga al gigante asiático un amplio poder sobre la economía mundial, al controlar la cadena de suministro tecnológico.

«Australia va a ser muy, muy útil en el esfuerzo de tomar la economía mundial y hacerla menos arriesgada…

…menos expuesta al tipo de extorsión de tierras raras que estamos viendo por parte de los chinos», dijo Kevin Hassett…

…director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a los periodistas el lunes por la mañana antes de la reunión de Trump con Albanese.

Minería australiana

Hassett destacó que Australia tiene una de las mejores economías mineras del mundo.

Al mismo tiempo, elogió a sus refinadores y celebró su abundancia de recursos de tierras raras.

Entre los funcionarios australianos que acompañan a Albanese se encontraban los ministros responsables de recursos, industria y ciencia.

El acuerdo podría tener un impacto inmediato en el suministro de tierras raras en Estados Unidos.

Esto, si las empresas estadounidenses pueden asegurarse parte de lo que las minas australianas ya están produciendo.

Aunque llevará años -si no décadas- desarrollar un suministro suficiente de tierras raras fuera de China para reducir su dominio.

Táctica comercial

Durante décadas, China ha utilizado la táctica de extraer un exceso de minerales críticos para inundar el mercado y así hacer bajar los precios.

Obligan así a las empresas mineras del resto del mundo a abandonar el negocio para eliminar cualquier competencia.

El acuerdo subraya cómo Estados Unidos está recurriendo a sus aliados en todo el mundo para contrarrestar a China.

«China es una economía de mando y control, y ni nosotros ni nuestros aliados seremos mandados ni controlados», dijo la semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«Son una economía de Estado y no vamos a dejar que un grupo de burócratas intente gestionar las cadenas de suministro mundiales».

Necesidades de EE.UU

El nivel de inversión esbozado en el acuerdo demuestra la seriedad con la que ambas naciones abordan el problema.

«EE.UU. y Australia invertirán más de 3.000 millones de dólares (2.600 millones de euros) en proyectos conjuntos sobre minerales críticos en un plazo de seis meses.

Pero se advirtió que Australia no puede suministrar todo lo que Estados Unidos necesita.

Por ello es crucial que se siga invirtiendo en el esfuerzo a largo plazo para desarrollar otros proyectos de minería y procesamiento tanto en su país como en naciones amigas.

Dijo que Asia central podría ser uno de los lugares más prometedores para invertir porque la región cuenta con importantes reservas de tierras raras.

AUKUS

Otro tema de discusión fue AUKUS, un pacto de seguridad con Australia, EE.UU. y el Reino Unido, que se firmó durante la administración Biden.

El mandatario estadounidense observó el lunes que AUKUS se estableció «hace un tiempo» pero que el acuerdo ahora «avanza muy rápido, muy bien».

Albanese dijo que «nuestra asociación de defensa y seguridad con AUKUS es muy importante para nosotros».

John Phelan, secretario de la Marina, declaró que Estados Unidos quiere tomar el marco original de AUKUS y mejorarlo para los tres países firmantes;

Aclarando al mismo tiempo «algunas de las ambigüedades» que contiene. «Así que todos saldremos ganando», afirmó.