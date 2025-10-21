Japón: Takaichi, Ultraconservadora que Rompe el Techo de Cristal

Sanae Takaichi, la ‘Dama de Hierro’ y ultraconservadora, hace historia como la primera mujer Primera Ministra de Japón

Regeneración, 21 de octubre de 2025. En un giro histórico, el Parlamento de Japón ratificó el martes 21 de octubre de 2025 el nombramiento de Sanae Takaichi como la primera mujer Primera Ministra del país.

Una figura política ultraconservadora cuya llegada al poder marca una profunda contradicción en el progreso de la igualdad de género dentro de una de las principales potencias económicas del mundo.

Este ascenso, impulsado por el Partido Liberal Democrático (PLD) y un reciente acuerdo de coalición, instala un liderazgo de derecha firme que abiertamente admira el modelo de Margaret Thatcher.

Sanae Takaichi, leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party, won the lower house vote to choose the next prime minister, clearing the way for her inauguration as the country's first female premier later in the day. Follow our live coverage: https://t.co/cSmsotLTxn pic.twitter.com/XwTFgfird7 — Reuters (@Reuters) October 21, 2025

Conservador

El logro de Takaichi es innegablemente un hito histórico para Japón, un país que se posiciona entre los peores en términos de igualdad de género en política, con solo 72 mujeres de los 465 miembros de la Cámara Baja.

No obstante, su victoria está marcada por una agenda ultraconservadora que desafía cualquier noción progresista del feminismo.

La nueva Primera Ministra, por ejemplo, es reacia a cambiar la ley de 1947 que estipula la sucesión exclusivamente masculina al trono imperial, o la legislación civil del siglo XIX que obliga a las parejas casadas a llevar el mismo apellido.

Breaking News: Sanae Takaichi is Japan’s first female prime minister. She’s a heavy metal drummer and hard-line conservative. https://t.co/vfyRnftmfc pic.twitter.com/f17GPcm71o — The New York Times (@nytimes) October 21, 2025

A pesar de prometer inicialmente una proporción de mujeres en su gabinete «comparable a la de los países nórdicos», la realidad es que solo nombró a dos ministras entre los 19 integrantes de su Ejecutivo.

Militar

Japan elected its first female Prime Minister



Sanae Takaichi, 64, heavy metal drummer who defeated 4 men to make history



Shinzo Abe protégé wears blue suits honoring Margaret Thatcher, plays drums to Iron Maiden



First woman to lead Japan. The political 🅱️attle begins now. pic.twitter.com/nG6Xt305HW — Boi Agent One (@boiagentone) October 21, 2025

En el plano económico y de seguridad, Sanae Takaichi se ha comprometido a seguir la visión de su mentor, Shinzo Abe, mediante una política conocida como la «Takaichi-nomics».

Ha prometido un paquete de estímulo para combatir la creciente inflación y fortalecer el yen, a través de un alto gasto público y créditos fiscales, con la finalidad de reactivar una economía que lucha contra la debilidad.

En materia internacional, su postura es de firmeza.

Se ha comprometido a fortalecer la relación con Estados Unidos y a endurecer el trato con China, buscando la «paz a través de la fuerza».

La ministra aboga por aliviar las restricciones constitucionales de posguerra a las Fuerzas de Autodefensa de Japón.