Autobus se incendia en Rajastán, India: 19 fallecidos

Un autobús en Rajastán se incendia y mueren 19 personas en la autopista Jaisalmer-Jodhpur; el primer ministro anuncia una medida ex gratia

Regeneración, 14 de octubre 2025– Un autobús en Rajastán, India se incendió, provocando la muerte de 19 personas en la autopista Jaisalmer-Jodhpur; el primer ministro Modi, anuncia indemnización por daños y perjuicios para las familias de las víctimas.

El incidente

Un autobús se incendió y ardió en llamas en la ruta Jaisalmer-Jodhpur, mientras los bomberos se encontraban en el lugar, en Jaisalmer, el martes.

Tras el incidente, el primer ministro Narendra Modi anunció una indemnización por daños y perjuicios de 1 lakh de rupias para las familias de las víctimas.

En un trágico incidente, un autobús privado en Rajastán se incendió el martes (14 de octubre), causando la muerte de 19 personas a bordo.

El autobús transportaba 57 pasajeros y viajaba de Jaisalmer a Jodhpur, según informó la policía.

Autoridades

Las autoridades locales informaron que iniciaron rápidamente las operaciones de rescate y socorro al recibir la información sobre el incidente.

Mientras circulaba por la autopista, salió humo de la parte trasera del autobús, lo que obligó al conductor a detenerlo a un lado de la carretera.

Sin embargo, las llamas estallaron en cuestión de segundos, atrapando a los pasajeros en el interior.

Residentes y transeúntes acudieron a prestar asistencia y rescate, e informaron a los bomberos y a la policía.

Heridos

Los heridos fueron trasladados al Hospital Jawahar de Jaisalmer para recibir atención médica.

La investigación inicial sugirió que el incendio se produjo debido a un cortocircuito en el autobús, según informó la policía.

El recaudador de impuestos del distrito, Pratap Singh, ordenó a los funcionarios garantizar la atención médica inmediata de los heridos.

Líderes

Los líderes estatales, incluido el gobernador Haribhau Bagade, el ministro principal Bhajanlal Sharma, el ex ministro principal Ashok Gehlot;

Y el presidente estatal del BJP, Madan Rathore, expresaron su pesar por el devastador incidente.

El incendio de un autobús en Jaisalmer es sumamente desgarrador. Expreso mis más sinceras condolencias a los afectados por este trágico accidente.

Se han dado instrucciones a las autoridades competentes para que atiendan adecuadamente a los heridos y brinden toda la ayuda posible a las víctimas, publicó el ministro principal en X.

Modi anuncia acuerdo ex gratia

En una publicación en X, el primer ministro Modi dijo: «Consternado por la pérdida de vidas a causa de un percance en Jaisalmer, Rajastán.

Mis condolencias están con las personas afectadas y sus familias en estos momentos difíciles. Rezo por la pronta recuperación de los heridos.

Se entregará una indemnización graciable de 200.000 rupias del PMNRF a los familiares de cada fallecido. Los heridos recibirán 50.000 rupias».