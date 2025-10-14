SICT reporta 358 incidencias en carreteras por lluvias

Jesús Esteva Medina indicó que Hidalgo y Veracruz son los estados con más incidencias por lluvias en caminos y autopistas
Regeneración, 14 de octubre 2025– Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los avances en la atención a carreteras estatales y municipales afectadas por las recientes lluvias.
Incidencias
Se localizan en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde se generaron diversas afectaciones y se han reportado 64 personas fallecidas.
En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en total se detectaron 358 incidencias en carreteras y caminos de los cinco estados afectados.
De ellas, 99 ya fueron atendidas y 155 están en proceso de rehabilitación.
Detalló que del total de incidencias, 244 ocurrieron en Hidalgo, 41 en Veracruz, 33 en Puebla, 30 en Querétaro y 10 en San Luis Potosí.
Además de que 39 puentes sufrieron afectaciones, la mayoría de ellos en Hidalgo.
Comentó que para atender los 358 incidencias, se desplegó a un total de 616 trabajadores, que laboran con apoyo de 344 máquinas, 137 frentes.
Afectaciones a carreteras por estado
Hidalgo
244 incidencias, 65 municipios afectados, 155 localidades incomunicadas.
Puebla
33 incidencias, 23 municipios afectados, 77 localidades incomunicadas.
Querétaro
30 incidencias, cuatro municipios afectados, 18 localidades incomunicadas.
San Luis Potosí
10 incidencias, nueve en proceso de atención.
Veracruz
41 incidencias, 10 municipios afectados, 57 localidades incomunicadas.
Puentes afectados y caminos reabiertos
Puentes afectados: 24 en Hidalgo, 19 en Puebla, 2 en Querétaro, 9 en Veracruz.
Caminos cerrados: 72 en Hidalgo, 15 en Puebla, 7 en Querétaro, 34 en Veracruz.
Abiertos parcialmente: 87 en Hidalgo, 14 en Puebla, 23 en Querétaro, 6 en Veracruz.
Caminos abiertos: 85 en Hidalgo, 4 en Puebla, 1 en Veracruz, 1 en San Luis Potosí.