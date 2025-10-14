SICT reporta 358 incidencias en carreteras por lluvias

Jesús Esteva Medina indicó que Hidalgo y Veracruz son los estados con más incidencias por lluvias en caminos y autopistas

Regeneración, 14 de octubre 2025– Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó los avances en la atención a carreteras estatales y municipales afectadas por las recientes lluvias.

Incidencias

Se localizan en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla, donde se generaron diversas afectaciones y se han reportado 64 personas fallecidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal indicó que en total se detectaron 358 incidencias en carreteras y caminos de los cinco estados afectados.

Las intensas lluvias han dejado personas atrapadas en sus vehículos y otras en los techos de sus casas sin ningún apoyo o ayuda.



Necesitan apoyo con urgencia.

En regiones de Hidalgo, Morelos, Veracruz y Puebla. #AyudaParaDamnificados #MéxicoBajoElAgua pic.twitter.com/LqV1T4N414 — Media fantasies (@mediafantasies) October 11, 2025

De ellas, 99 ya fueron atendidas y 155 están en proceso de rehabilitación.

Detalló que del total de incidencias, 244 ocurrieron en Hidalgo, 41 en Veracruz, 33 en Puebla, 30 en Querétaro y 10 en San Luis Potosí.

Además de que 39 puentes sufrieron afectaciones, la mayoría de ellos en Hidalgo.

Comentó que para atender los 358 incidencias, se desplegó a un total de 616 trabajadores, que laboran con apoyo de 344 máquinas, 137 frentes.

Afectaciones a carreteras por estado

Hidalgo

244 incidencias, 65 municipios afectados, 155 localidades incomunicadas.

Puebla

33 incidencias, 23 municipios afectados, 77 localidades incomunicadas.

Querétaro

30 incidencias, cuatro municipios afectados, 18 localidades incomunicadas.

San Luis Potosí

10 incidencias, nueve en proceso de atención.

Veracruz

41 incidencias, 10 municipios afectados, 57 localidades incomunicadas.

Deadly floods hit Mexico after Tropical Storms Priscilla & Raymond:64 dead,at least 65 missing.

Over 250,000 people are impacted,with mass power outages,thousands of homes damaged. President Sheinbaum has deployed emergency forces as the search continues.#Mexico #Floods #Climate pic.twitter.com/x6qRmNgDtF — Belarus Inside (@BelarusInside) October 14, 2025

Puentes afectados y caminos reabiertos

Puentes afectados: 24 en Hidalgo, 19 en Puebla, 2 en Querétaro, 9 en Veracruz.

Caminos cerrados: 72 en Hidalgo, 15 en Puebla, 7 en Querétaro, 34 en Veracruz.

Abiertos parcialmente: 87 en Hidalgo, 14 en Puebla, 23 en Querétaro, 6 en Veracruz.

Caminos abiertos: 85 en Hidalgo, 4 en Puebla, 1 en Veracruz, 1 en San Luis Potosí.