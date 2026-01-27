Avanza prohibir redes sociales a menores de 15 años en Francia

Iniciativa presentada por Macron aprobada por diputados, pasa al Senado. Además buscan prohibir celulares en liceos de Francia

Regeneración, 26 de enero de 2026. Portales destacan que los diputados franceses dieron este lunes su visto bueno a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, para proteger la salud mental de los adolescentes.

E incluso, se busca combatir el ciberacoso en una iniciativa que todavía requiere la aprobación del Senado para entrar en vigor.

Francia

«Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas por las plataformas estadunidenses ni por los algoritmos chinos”.

Así dijo Macron en un video publicado el sábado.

C’est fait !



La proposition de loi pour protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux est ADOPTÉE.



Grâce aux @DeputesEnsemble, la France deviendra pionnière en Europe en interdisant l’accès aux réseaux sociaux pour les – de 15 ans.



Bravo @GabrielAttal, @Laure_Miller. pic.twitter.com/2XRXu8UXDv — Anne Genetet (@AGenetet) January 26, 2026

Cabe destacar que se trata de la propuesta de ley del partido Renacimiento, que la Asamblea Nacional (cámara baja) comenzó a debatir el lunes por la tarde y cuyo examen se prolongó hasta la noche.

Y es que se apunta que los diputados ya aprobaron el veto a las redes sociales para menores de 15 años y continuaban el debate sobre el resto de los artículos de la iniciativa

Francia puede ser pionera en Europa”, celebró el jefe del bloque oficialista, Gabriel Attal, quien consideró que el país ganaría independencia frente a “algunas potencias” que “quieren colonizar las mentes”.

Además, confió en que el Senado apruebe el texto en febrero, para que la ley entre en vigor el 1º de septiembre, coincidiendo con el regreso a clases tras las vacaciones de verano.

Redes

Al tiempo que se indica que países como España y Dinamarca también analizan posibles prohibiciones.

E incluso se abunda en ese contexto, este martes inicia en California un juicio sin precedentes:

Y es que un jurado popular deberá determinar si TikTok, Instagram y YouTube diseñaron deliberadamente sus aplicaciones para generar adicción entre los jóvenes.

«Redes sociales como TikTok o Snapchat, omnipresentes en la vida adolescente, pueden dañar la salud mental», advirtió la agencia francesa de seguridad sanitaria Anses.

La prohibición entraría en vigor en septiembre para nuevas cuentas, mientras que las ya existentes se desactivarían antes del 1º de enero de 2027.

Las fuerzas de centro, derecha y ultraderecha apoyaron la medida. La izquierda, en cambio, se dividió.

Su ala radical, representada por La Francia Insumisa (LFI), denunció un “paternalismo digital” y calificó la propuesta como una solución “simplista”.

Los diputados deben debatir ahora otra medida clave: prohibir el uso de celulares en los liceos, donde estudian jóvenes de entre 15 y 18 años.

Esta restricción ya se aplica en primarias y en el primer ciclo de secundaria.

Prueba

Algunos centros ya la ponen a prueba, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París, donde sus 600 alumnos deben dejar los celulares en maletines durante las clases.

En abril de 2024, el informe de la Commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, encargado por el propio gobierno, recomendó limitar estrictamente el acceso a redes sociales.

En especial, antes de los 15 años, al identificar una asociación significativa entre el uso intensivo de plataformas digitales y el aumento de síntomas de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

Según cifras del Ministerio de Salud de Francia, entre 2017 y 2023 las hospitalizaciones por intentos de suicidio en adolescentes de 10 a 14 años aumentaron cerca de 30%.

En paralelo, Anses señaló que los adolescentes franceses pasan en promedio más de 4 horas diarias en redes sociales, cifra que supera las 6 horas los fines de semana.

Europa

A escala europea, la Comisión Europea analiza medidas similares dentro del marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La meta es que la restricción entre en vigor en septiembre de 2026.

De avanzar las plataformas estarán obligadas por ley a implementar sistemas robustos de verificación de identidad para asegurar que ningún menor acceda sin el consentimiento de sus tutores legales.

Las empresas tecnológicas que no cumplan con estos bloqueos se enfrentarán a multas millonarias.

Al tiempo que mantiene vigente la normativa para combatir estafas y abusos por parte de creadores de contenido, regulando estrictamente su actividad comercial y publicitaria en redes.

Este endurecimiento regulatorio sigue el modelo recientemente implementado en Australia, posicionando a Francia como el primer país europeo en establecer un límite de edad tan riguroso.

Digital

Se estima que en Francia hay aproximadamente 51.5 millones de usuarios de redes sociales a principios de 2026. Esto representa cerca del 77.2% de la población total del país.

En tanto que el mercado de publicidad en redes sociales en Francia sigue en expansión, con proyecciones de superar los 4,000 millones de dólares anuales.

Aunque las preferencias varían por edad, las redes dominantes son, Facebook, que sigue siendo líder en uso mensual general, especialmente popular entre adultos de 25 a 34 años.

Luego, YouTube: La plataforma más utilizada para consumo de video y entretenimiento. Instagram: Preferida por los grupos demográficos de 18 a 34 años para contenido visual.

TikTok: Presenta el crecimiento más rápido, siendo la favorita absoluta de los adolescentes (12-17 años).

LinkedIn: Se mantiene como la red principal para el ámbito profesional y empresarial.