Caen “El Oso” y “El Rafita” de “Los Malportados” en Iztapalapa

Formarían parte de una banda dedicada a la venta de droga, robo, secuestro y extorsión en el oriente y poniente de la ciudad

Regeneración, 26 de enero 2026– La policía de CDMX detuvo a Rafael Cuevas Zaragoza, conocido como “Rafita”, y a David Ibañez Ibarra, alias “El Oso”, quienes fueron reconocidos como miembros de “Los Malportados”.

Banda criminal

Esta es una banda criminal que se dedica a la venta y distribución de sustancias ilegales, extorsiones, asesinatos, robos y la posesión de armas de fuego.

Sus actividades se realizan en las zona oriente y poniente de la ciudad, y municipios del Estado de Máxico.

Tanto “Rafita” como “Oso”, tienen órdenes de arresto por el delito de homicidio calificado.

Uno de los casos es por hechos que sucedieron el cuatro de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, en la alcaldía Iztapalapa.

Detención

La detención sucedió cuando dos personas resultaron heridas por disparos en las calles La Mora y José Clemente Orozco, en la colonia Barrio de Guadalupe, también en Iztapalapa.

La policía comenzó a perseguir a los sospechosos, quienes escaparon en una motocicleta negra.

Finalmente, fueron alcanzados en la intersección de Zacatlán y Cerrada de Azalea, en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Al ser detenidos, les confiscó una pistola con seis balas, un chaleco antibalas, dos cascos de moto y un teléfono móvil.

Los Malportados

Los Malportados son un grupo dentro del Cártel Nuevo Imperio, el cual supuestamente se formó alrededor de 2017.

Se habrían originado tras la captura de Damaso López Núñez, conocido como “El Licenciado”, y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano.

El grupo está involucrado en varias actividades delictivas, incluyendo delitos contra la salud pública, homicidios, extorsiones, secuestros y robos de vehículos.

Su área de acción incluye las alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

También abarcan los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Conflictos

Además, mantenían conflictos con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos lugares.

También luchaban por el dominio de «la plaza», es decir, los puntos de venta y el tráfico de drogas.

Un rival del Cártel Jalisco Nueva Generación anunció que asumirían el control en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia”.

Acusaron a la policía de esa área de tener vínculos con “El 20”.

Control

Luego de la captura de “El 20”, Gustavo Aldair “N”, conocido como “El Malportado” y/o “19”, tomó el control del grupo criminal y lideró la célula “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” es considerado una prioridad en la generación de violencia en la Ciudad de México.

Esto es especialmente en las alcaldías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.