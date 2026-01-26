Canadá no firmará acuerdo de libre comercio con China: Carney

Trump amenazó con aranceles del 100%, Carney comentó que está comprometido con el T-MEC y mantendrá sus responsabilidades

Regeneración, 26 de enero 2026– Mark Carney, primer ministro canadiense, afirmó este domingo que no planea firmar un acuerdo de libre comercio con China, debido a que el T-MEC incluye cláusulas que lo prohíben.

🇨🇦Mark Carney responde a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 100%: "Tenemos compromisos de no buscar acuerdos de libre comercio con economías no sujetas a las leyes del mercado. No tenemos intención de hacer eso con China" 🇨🇳pic.twitter.com/gUNcwLDZxa — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) January 26, 2026

Amenaza

Esto surge después de que Donald Trump amenazara con aplicar aranceles del 100 por ciento a su vecino del norte si se formalizaba un pacto comercial con Beijing.

«En virtud del T-MEC, tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación.

No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado», indicó Carney en una entrevistas con los medios.

Carney detalló que el propósito de los acuerdos firmados en su reciente visita a Beijing es «solucionar algunos inconvenientes que se presentaron en los últimos años».

Problemas

Estos problemas están relacionados con el comercio con el gigante asiático en áreas como la agricultura, la pesca y los vehículos eléctricos.

Recordó que Ottawa ha convenido en un límite anual de 49,000 de estos vehículos para que ingresen a Canadá con aranceles bajos.

«Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo», agregó Carney.

Las declaraciones del primer ministro canadiense no parecieron agradar a Trump.

Respuesta de Trump

El magnate respondió este domingo en su plataforma Truth Social: «China está tomando el control total y absoluto del que fuera el gran país de Canadá».

«Canadá se está autodestruyendo sistemáticamente», «el acuerdo con China es un desastre para ellos».

Trump compartió un video en el que aparece el director ejecutivo de la Asociación Canadiense de Fabricantes de Vehículos.

En la grabación, se advierte que no habrá una industria automotriz canadiense sin acceso al mercado estadounidense.

Para el republicano, el tratado de Canadá con China «es el peor de la historia».

«Todos sus negocios se están mudando a Estados Unidos. ¡Quiero ver a Canadá SOBREVIVIR Y PROSPERAR! Presidente DJT», escribió Trump.