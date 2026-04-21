Bajo lupa de la BBC el uso de información privilegiada en EE.UU

“Patrón consistente de picos financieros masivos”… “justo minutos antes” de anuncios presidenciales que sacuden el mercado: BBC de Londres

Regeneración, 20 de abril de 2026. La investigación de la BBC publicada ha puesto bajo la lupa a la administración de Donald Trump al revelar un “patrón consistente de picos financieros masivos”.

Y que se activan “justo minutos antes” de anuncios presidenciales que sacuden el mercado.

El informe detalla que estas operaciones se concentraron en los “futuros de crudo Brent y West Texas”.

Así como en mercados de predicción, permitiendo a ciertos actores lucrarse ilegalmente. Ante la gravedad de los hallazgos, las reacciones políticas no se han hecho esperar.

Reacciones

Legisladores de la oposición han calificado los hechos como una traición a la ética pública.

La senadora Elizabeth Warren declaró que “estamos ante una evidencia clara de que el círculo íntimo del presidente podría estar utilizando información de seguridad nacional como un cajero automático personal”.

Aunque la oficina de prensa se mantiene en “silencio” ante los medios, un memorándum filtrado enviado al personal administrativo advierte que participar en estas prácticas es una “infracción penal y una violación fundamental de los estándares éticos”.

Analistas de integridad financiera han señalado que el timing de las transacciones es estadísticamente imposible de ignorar.

“No es una coincidencia; es un uso sistemático de conocimiento privilegiado para manipular la volatilidad del mercado”.

Lo anterior, afirmó un experto consultado en el reporte de la BBC.

Este escenario ha generado una presión sin precedentes para que el Departamento de Justicia inicie una investigación sobre quiénes tuvieron acceso a los borradores de los anuncios antes de su publicación.

The Trump administration is collapsing. NBC News reveals two thirds of Americans disapprove of his disastrous war in Iran as oil prices skyrocket. Meanwhile, a third cabinet secretary is forced to resign amid a serious misconduct investigation. Washington is in total chaos. pic.twitter.com/mOj7HgTTDL — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 21, 2026

Legal

Por otra parte, las repercusiones legales identificadas incluyen penas de prisión y multas.

Esto es, la pena máxima por uso de información privilegiada es de 20 años en una penitenciaría federal por cada infracción. Las multas pueden alcanzar los $5 millones de dólares para individuos.

E incluso, portales indican que el regulador de derivados (CFTC) confirmó ante el Congreso que tiene «plena autoridad» para vigilar el trading ilegal y ya persigue varias investigaciones relacionadas con los mercados de futuros y predicción.

Además de nuevas leyes en curso: Se presentaron proyectos como la «Ley de Integridad Pública en Mercados de Predicción de 2026».

Mismo, que busca imponer multas del doble de la ganancia obtenida a cualquier funcionario del Ejecutivo o Congreso que use información no pública.

Petróleo

Los anuncios presidenciales han provocado una volatilidad extrema en los mercados energéticos durante marzo y abril de 2026:

Picos por Amenazas: El 2 de abril de 2026, tras amenazas de intensificar la ofensiva contra Irán, el precio del crudo Brent saltó un 7%, superando los $107 por barril.

La BBC se acaba de dar cuenta que Trump usa La @WhiteHouse como oficina para sus negocios. https://t.co/bB7chBZpUV — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 21, 2026

Bloqueo del Estrecho de Ormuz: Los anuncios sobre el cierre de este paso clave llevaron al Brent a rozar los $120 por barril en marzo.

Más recientemente, el 13 de abril, el precio se disparó un 6.64% hasta los $101.52 tras nuevas declaraciones de bloqueo.

Caídas por Negociaciones: El mercado ha reaccionado con caídas de hasta el 12% en un solo día (bajando a $89) cuando se sugieren aperturas del estrecho o avances en las negociaciones.

Efecto en el Consumidor: Esta volatilidad ha llevado la aprobación de Donald Trump a un mínimo del 36%, debido al encarecimiento directo de los combustibles para los ciudadanos estadounidenses.