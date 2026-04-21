Guardianes Ambientales 2026: Convocatoria para niñez en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente lanza la convocatoria Guardianes Ambientales 2026 para niños de 6 a 11 años en CDMX

Regeneración, 20 de abril de 2026.– La Secretaría del Medio Ambiente invita a la niñez a participar en la construcción de soluciones ante la crisis ambiental.

Esta iniciativa busca reconocer las propuestas de infancias que habitan actualmente en la Ciudad de México.

Las autoridades señalan que las niñas y niños son «protagonistas del presente en la construcción de soluciones» ambientales.

El programa pretende fortalecer el derecho a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana temprana.

El objetivo central es fomentar el interés por el cuidado de la capital mediante un aprendizaje vivencial.

Los participantes podrán explorar profesiones que protegen y regeneran los ecosistemas de nuestra gran urbe.

Se busca impulsar la creatividad infantil en temas socioambientales para imaginar un futuro mucho más justo.

Según la convocatoria oficial, las infancias aportan ideas valiosas para lograr un entorno sostenible y solidario

Categorías y profesiones ambientales

La convocatoria está abierta para menores que tengan entre 6 y 11 años de edad.

Existen dos categorías de participación: la primera para niños de 6 a 8 años.

La segunda categoría agrupa a participantes que tengan entre 9 y 11 años cumplidos.

La SEDEMA busca que las niñas y niños se reconozcan a sí mismos como verdaderos agentes de cambio.

Los interesados deben elegir una profesión ambiental como combatiente forestal o veterinaria de animales.

También pueden optar por ser especialistas en captación de agua o educadores ambientales destacados.

Otras opciones incluyen ser policía ambiental, biólogo, agrónomo o incluso un abogado defensor de la naturaleza.

Los niños pueden renombrar lúdicamente su labor como «Heroína del agua» o «Detective de la contaminación».

Proceso de registro y beneficios

Para concursar, los aspirantes deben grabar un video creativo con una duración máxima de dos minutos.

El material debe explicar qué harían en esa profesión y cómo contribuirían al cuidado del planeta.

Las inscripciones se realizan mediante un formulario digital que requiere los datos de contacto del tutor.

El periodo de registro concluye formalmente el próximo domingo 26 de abril de 2026.

Los diez ganadores vivirán la experiencia de trabajar por un día con expertos ambientales de la secretaría.

Podrán conocer actividades reales y asistir caracterizados con la vestimenta de la profesión que eligieron.

Los resultados se publicarán el 30 de abril y la premiación será el 2 de mayo.

La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de Historia Natural de la CDMX.