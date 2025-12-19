Balacera en Río Ebro, colonia Cuauhtémoc, CDMX; esto se sabe

Una denuncia de extorsión en Río Ebro, derivó en incidente en que sujeto dispara contra policías en plena mañana. Hay 6 detenidos y 1 herido

Regeneración, 18 de diciembre 2025– Esta mañana se registró una balacera en la calle Río Ebro, colonia Cuauhtémoc, CDMX, en medio de un operativo de combate a la extorsión encabezado por personal de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Denuncia

De acuerdo con la SSC, elementos de inteligencia e investigación acudieron a la zona derivado de una denuncia de extorsión en contra de una empresa de paquetería con esa localización.

Para llevar a cabo la investigación correspondiente llevaban a cabo vigilancias fijas, móviles y discretas para proteger a las víctimas.

Además, para identificar a los presuntos responsables que supieron acudirían al sitio.

Según información de Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad, los hechos ocurrieron en la calle Río Ebro, donde un sujeto abrió fuego contra los elementos policiacos.

Ante el riesgo a su integridad, los uniformados repelieron la agresión.

Detenidos

En un primer momento, fueron detenidos cuatro presuntos delincuentes de 30, 35, 36 y 54 años de edad.

Mismos que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que definan su situación legal.

Las detenciones se lograron gracias al apoyo de diferentes equipos de trabajo, así como de un helicóptero de la agrupación Cóndores

Momentos después fueron aprehendidas otras dos personas que también fueron puestas a disposición del MP.

Las cuatro personas detenidas inicialmente fueron trasladadas a la Fiscalía Antisecuestro en la Alcaldía Azcapotzalco.

Operativo

Cuando se dieron cuenta del operativo realizado por los elementos de seguridad, los presuntos extorsionadores intentaron escapar al subir a los techos de las viviendas.

Por eso, los policías se mantenían en las partes altas de las casas, según información compartida por NMás.

Asimismo, un oficial resultó lesionado durante el intercambio de disparos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las acciones de seguridad continúan en la zona como parte del operativo contra la extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX.

Como parte del operativo se mantuvieron cerradas las calles cercanas como Río Tíber, Río Nazas, Río Balsas.