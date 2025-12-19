Orden de Trump reclasifica la marihuana y permite la investigación

La orden ejecutiva insta a la Fiscal Pam Bondi a acelerar la reclasificación federal, creando menos barreras para los estudios

Regeneración, 18 de diciembre de 2025 – El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva para reclasificar a nivel federal la marihuana. Esta acción exige que la Fiscal Pam Bondi agilice el procedimiento bajo la Administración de Control de Drogas para finalizar el trámite.

🚨 VIDEO | Presidente Trump sobre la Orden Ejecutiva para reclasificar la marihuana:



"La orden que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, forma o modo, y de ningún modo autoriza su uso como droga recreativa."pic.twitter.com/Rny12mvq7P — VOZ (@VozMediaUSA) December 18, 2025

Clasificación

En Estados Unidos, las sustancias se organizan en un sistema de cinco categorías, donde la Lista I es la más restrictiva y la Lista V la menos restringida.

Antes, la marihuana estaba en la Lista I, junto a narcóticos potentes como la heroína y el LSD.

Con la nueva orden del jueves, se espera que se clasifique rápidamente en la Lista III, al igual que la ketamina y los esteroides anabólicos.

Trump dijo que el cambio “no es la legalización” de la marihuana y agregó que “de ninguna manera sanciona su uso como droga recreativa”.

Facilitar la investigación

No obstante, este cambio facilitará la realización de investigaciones sobre la marihuana.

Esto es porque los estudios sobre las sustancias de la Lista III tienen un proceso de aprobación más ágil que el de las de la Lista I.

A principios de semana, Trump dijo a los periodistas que el cambio «conduce a enormes cantidades de investigación que no se pueden realizar…

…a menos que se reclasifique, por lo que estamos analizándolo muy seriamente».

Esta modificación se da en paralelo con los esfuerzos de varios estados para legalizar la marihuana tanto para fines medicinales como recreativos.

Regulaciones

Esto ha originado un conjunto de regulaciones estatales que están en conflicto con la legislación federal, donde la marihuana sigue siendo ilegal.

El expresidente Joe Biden había emprendido varias acciones para aliviar las sanciones federales en relación con la marihuana.

Entre estas, un perdón extensivo para aquellos que fueron condenados a penas severas por posesión simple.

Estas condenas han impactado desproporcionadamente a las comunidades minoritarias y han contribuido al encarcelamiento sistemático en Estados Unidos.

La administración Biden también había comenzado el proceso de reclasificación de la marihuana a la Lista III.

Sin embargo, el intento no se completó antes de que el presidente demócrata dejara su puesto en enero.

Republicanos

Trump ha encontrado cierta oposición dentro de su partido ante el cambio de clasificación.

A principios de este año, 20 senadores republicanos firmaron una carta pidiendo al presidente que mantuviera las restricciones más estrictas.

El grupo sostuvo que la marihuana sigue siendo peligrosa y que un cambio «socavaría sus sólidos esfuerzos para hacer a Estados Unidos grande de nuevo», refiriéndose al lema de campaña de Trump.

Entretanto, el apoyo popular a la legalización de la marihuana para uso recreativo prácticamente se ha duplicado en los últimos años.

Subiendo del 36 por ciento en 2005 al 68 por ciento en 2024, según encuestas de Gallup.