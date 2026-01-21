Becas Bienestar 2026 apoyarán a 22 millones de estudiantes

Esta inversión histórica de 178 mil millones de pesos tiene la meta de disminuir la deserción de estudiantes en el territorio mexicano

Regeneración, 20 de enero 2026– Las Becas para el Bienestar 2026 brindarán ventajas a más de 22 millones de estudiantes en México, lo que marca un récord desde el nivel básico, abarcando primaria, secundaria y preparatoria, hasta el nivel superior como las universidades.

Soporte económico

El propósito es asegurar un soporte económico que contribuya a la continuidad educativa y disminuya la deserción escolar por falta de opciones.

Para este año, el gobierno de México ha destinado 178 mil millones de pesos para tres becas que están en vigor:

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

En Puebla, en 2026 las Becas para el Bienestar alcanzarán a más de 1.2 millones de estudiantes.

Es el compromiso de la presidenta @Claudiashein con el liderazgo de @mario_delgado y el respaldo del gobernador @armentapuebla_: la educación es un derecho, no un privilegio. 📚🇲🇽 pic.twitter.com/PwzMUZd9vT — euripides flores (@euripidesf) January 20, 2026

Inversión

La inversión representa un incremento acumulado del 216 por ciento en comparación con 2019, lo que permitirá una expansión en todo el territorio mexicano.

Esto busca que ningún alumno se quede sin estudiar en el país.

Al finalizar 2025, las tres becas mencionadas anteriormente contaban con 13 millones de beneficiarios y una inversión que supera los 128 millones de pesos.

Entre ellos, más de ocho millones obtuvieron la Beca Rita Cetina y cuatro millones recibieron la Beca Benito Juárez.

También, más de 409 mil estudiantes fueron apoyados con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Beneficios

Esto será lo que recibirán los estudiantes beneficiados con las becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina para estudiantes de Primaria ofrece un soporte económico para la compra de materiales y uniformes, que corresponde a un monto mensual de dos mil 500 pesos por cada alumno.

En el caso de los estudiantes de Secundaria, la Beca Rita Cetina entregará mil 900 pesos cada dos meses, salvo en julio y agosto.

Para las familias con dos o más hijos en este nivel, recibirán 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Además, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro seguirá llegando de manera específica a estudiantes de instituciones prioritarias.

Así como a los alumnos que más necesiten este apoyo financiero.

En este sentido, el apoyo será de cinco mil 800 pesos bimestrales y se entregará varias veces al año.

En todos los casos, los pagos se dirigirán directamente a los alumnos y sus familias.

Esto se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar que recibirán al registrarse y cumplir con los requisitos.