Acciones federales contra el brote de sarampión en México

Ampliación del rango de edad, vigilancia y cercos epidemiológicos, son algunas de las acciones de Sheinbaum contra el brote

Regeneración, 20 de enero 2026– Tras el diagnóstico del primer caso de sarampión, que fue importado el 14 de febrero de 2025 de Estados Unidos hacia Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de inmediato los protocolos de contención, y las medidas a seguir.

Cercos epidemiológicos

La implementación de cercos epidemiológicos con vacunaciones en 25 manzanas alrededor de cada incidente.

La búsqueda activa de individuos con síntomas relacionados con el sarampión.

El fortalecimiento del programa nacional de vacunaciones.

Rango de edad

Dentro de las acciones anunciadas se encuentra la ampliación del rango de edad para la vacunación hasta los 49 años.

Centrando la atención en los trabajadores agrícolas con alta movilidad.

Además, se aplicará una dosis denominada “cero” a niños de 6 a 12 meses en áreas donde haya brotes activos.

Asimismo, se planea el envío de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, quienes realizarán visitas domiciliarias para la vacunación inmediata.

Vigilancia

La Secretaría de Salud también comunicó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Igualmente, se mantiene una coordinación constante con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor número de casos.

Se pone en marcha una campaña de comunicación nacional en radio, televisión, redes sociales y medios impresos.

A estas iniciativas se añade la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales.

Sheinbaum

En su rueda de prensa el lunes 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que hay suficientes dosis de la vacuna contra el sarampión en todo el país.

Instó a la ciudadanía a visitar los centros de salud, especialmente para finalizar los esquemas de vacunación de los niños.

La Secretaría de Salud enfatizó el llamado a madres, padres y cuidadores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud y se dirijan a las unidades médicas adecuadas.

Destacó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y muy efectiva.

Además, es la principal herramienta para prevenir la propagación, disminuir complicaciones y evitar muertes.