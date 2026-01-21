Persiste la fortaleza mundial del peso mexicano esta semana

El peso mexicano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense y en comparación con otras monedas fuertes globales

Regeneración, 20 de enero 2026– Esta mañana, el peso se valora en el mercado internacional a cerca de 17.59 pesos por dólar estadounidense, con un mínimo aproximado de 17.6461 y un máximo de 17.6493 pesos por dólar, lo que indica una estabilidad en el tipo de cambio.

Expectativa

En lo que respecta a los mercados futuros para esta semana, los contratos muestran una expectativa moderada de una ligera pérdida de valor del peso en el corto plazo.

Sin embargo, la situación general es positiva para la moneda mexicana, gracias a un diferencial de tasas de interés favorable.

Banxico sostiene una tasa del 7%, mientras que la Fed podría seguir bajando, indica un análisis de Yahoo Finanzas.

El escenario actual facilita la llegada de inversiones y los especuladores mantienen posiciones largas netas en el peso mexicano.

Contrato

Por ejemplo, el contrato de futuros para marzo de 2026 (6MH6) se encuentra en 0. 056560 USD por MXN, lo que se traduce en aproximadamente 17.68 MXN por USD.

Esto representa un incremento del 0.37%, lo que sugiere un fortalecimiento del peso durante el día, según Barrons.

Los pronósticos semanales sugieren que el USD/MXN podría bajar hasta los 17.5 por dólar, pero aún sigue la tendencia a la baja observada en semanas recientes.

Según Daily Forest, esta fortaleza del peso se debe a la política monetaria restrictiva del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda.

Índice

Por otro lado, el índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense en comparación con una canasta de seis monedas principales:

Como el euro, yen, libra, franco suizo, dólar canadiense y corona sueca, se encuentra este martes 20 en 98.50.

De acuerdo con datos en tiempo real de Investing y Trading Economics, hoy se presenta una caída de aproximadamente el 0.9% respecto al cierre anterior que estaba cerca de 99.39.

Los analistas financieros de ambos medios afirman que la debilidad del dólar estadounidense se debe a las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y Europa.

Estas tensiones están relacionadas con las propuestas de Trump acerca de Groenlandia, lo que ha generado desconfianza en los activos estadounidenses y ha fortalecido otras divisas.