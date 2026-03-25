Bill Cosby pagará 19,2 millones de dólares por abuso sexual

La agresión ocurrió en 1972, cuando Cosby se encontraba con éxito. El caso se suma a al menos 60 denuncias por abuso sexual

Regeneración, 24 de marzo 2026– Un jurado civil en California ha declarado que el actor y comediante estadounidense Bill Cosby es responsable de haber abusado sexualmente de Donna Motsinger, una antigua camarera de un restaurante en Sausalito, que era un lugar que Cosby solía visitar en el apogeo de su carrera.

El fallo

El fallo impone a Cosby el pago de 19,2 millones de dólares en daños, en un caso que pudo ser efectivo gracias a cambios en las leyes de California.

El estado ha eliminado la prescripción por tiempo para enjuiciar delitos sexuales.

La demanda argumenta que Cosby invitó a Motsinger a un evento, luego la drogó dentro de una limusina y abusó de ella, dejándola en su casa sin ropa interior.

Después de un juicio que duró casi dos semanas en Santa Mónica, el jurado consideró culpable a Cosby, de 88 años, de agresión y abuso sexual hacia Motsinger.

La agresión

“Se despertó en su casa sin nada puesto, salvo la ropa interior: sin blusa, sin sostén y sin pantalones”, se explica en la demanda.

“Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”, dice la demanda.

«Han tenido que pasar 54 años para que se hiciera justicia, y sé que para el resto de las mujeres esto no es suficiente.

Pero espero que les sirva de algo”, comentó Donna Motsinger al conocer el veredicto.

Bill Cosby

El comediante y actor estadounidense, que ha sido señalado anteriormente por agresión sexual, no ofreció declaraciones durante el juicio.

Su abogada, Jennifer Bonjean, expresó en un correo electrónico que están decepcionados y que tienen planes de apelar la decisión.

Entre los testigos que testificaron en el juicio se encontraba Andrea Constand, una directora deportiva de la Universidad de Temple.

Andrea Constand

Constand acusa a Cosby de haberla drogado con tres pastillas y posteriormente de haberla agredido sexualmente en su residencia en Pensilvania en 2004.

En 2018, un tribunal penal en ese estado declaró a Cosby culpable de tres cargos criminales contra Constand y lo sentenció a una pena de entre tres y diez años de prisión.

En 2021, la Corte Suprema de ese estado revocó la condena contra Cosby al determinar que se violaron los términos de un acuerdo anterior.