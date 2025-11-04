Blue Demon Jr. sale de terapia intensiva y se recupera

El famoso luchador Blue Demon Jr. salió de terapia intensiva y continúa recuperándose tras sufrir un accidente automovilístico

Regeneración, 4 de noviembre 2025– Blue Demon Jr., uno de los íconos del pancracio nacional, continúa evolucionando de forma positiva tras el accidente automovilístico que sufrió la madrugada del lunes 27 de octubre en la Ciudad de México.

Progreso

Su familia y el equipo médico que lo atiende informaron este sábado 1 de noviembre que el luchador fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, mostrando un progreso alentador en su recuperación.

En un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, se confirmó que Blue Demon Jr. “se encuentra estable dentro de la gravedad”.

Por ahora seguirá bajo observación médica en piso hospitalario para continuar su proceso de rehabilitación.

🚨 “Me pongo en manos de los médicos, ellos definirán desde cuando empezaré a poder trabajar”: Blue Demon Jr. tras su accidente.



📹: @n7mariobadillo



🔴 https://t.co/kg1cT5Ftz6 pic.twitter.com/hJTbRTTAPu — La Afición (@laaficion) November 4, 2025

La noticia fue recibida con gran entusiasmo por sus seguidores, quienes desde el primer momento han expresado su apoyo incondicional.

Mensaje

El mensaje publicado por su familia también incluyó un agradecimiento a los aficionados, colegas y medios de comunicación por las constantes muestras de solidaridad.

Destacaron que el luchador mantiene una actitud optimista y una gran fortaleza.

Anunciaron además que en los próximos días será él mismo quien envíe un mensaje a sus seguidores para agradecerles directamente.

El accidente ocurrido en la capital mexicana generó preocupación inmediata en el medio deportivo.

Apoyo

Diversas personalidades de la lucha libre, así como figuras del entretenimiento, se unieron para enviar mensajes de apoyo al heredero del legendario Blue Demon.

Recordaron su trayectoria y su papel como uno de los grandes representantes del deporte mexicano.

Los especialistas que lo atienden han señalado que su evolución en las últimas horas es “notablemente favorable”.

Aclaran que permanecer en observación permitirá reforzar su recuperación hasta que su estado se considere completamente estable.

Respeto

Mientras tanto, su entorno más cercano ha pedido respeto y privacidad durante este periodo.

No mames… Pueden decir que Blue Demon JR. ya está viejo; pero ese pinche movimiento que le aplicó al Diamante Azul, se vio espectacular.



El hombre es un maestrazo de la Lucha Libre clásica. Aún a sus 60 años se sigue sacando las del manual para impresionarnos. pic.twitter.com/GMJyFNZMRa — 𖤐El Zombie II𖤐𝕏 (@DimeFred2) September 10, 2025

La mejoría de Blue Demon Jr. fue celebrada por la comunidad de lucha libre y sus miles de aficionados, quienes confían en ver nuevamente al “Demonio Azul” sobre los cuadriláteros.

Su fortaleza, carisma y legado continúan inspirando a nuevas generaciones, y su recuperación se perfila como un símbolo de resistencia y esperanza en el deporte mexicano.