El Custodio, youtuber que baleó supuestos invasores en Acolman

Acolman: Tres personas resultaron muertas por disparos de un youtuber. Un herido de gravedad. Argumenta legítima defensa y huye

Regeneración, 4 de noviembre de 2025. En redes destacan que el youtuber identificado como Roberto Carlos accionó su arma de fuego en contra de los supuestos invasores en Acolman, Estado de México.

Posteriormente, en una transmisión señaló que actuó en “defensa propia”.

#ÚLTIMAHORA 🛑 No es cierto que le quisieran despojar de su casa. Al Youtuber El custodio, según @FiscaliaEdomex los hechos, se trata de un conflicto entre vecinos:

🚗 Se estacionaron frente a su vivienda.

Fue a reclamarles, la discusión escaló. El hecho dejo 3 personas muertas pic.twitter.com/lLsMJKvHAu — Mariana Hernández (@Mar_Hernandez_G) November 4, 2025

Además, en redes sociales se indica que los hechos en el fraccionamiento Real del Valle, municipio de Acolman, Estado de México.

Se indica, que hay varios videos que circulan en redes, donde se ve al agresor con un arma de fuego y apuntando con esta a personas en medio de la noche.

A pesar de que según él todo fue “justificado”, tras los disparos huyó del lugar y las autoridades del Estado de México siguen buscándolo.

Desafortunadamente, fuentes señalan que entre las víctimas hay un joven taquero que salió de su casa al escuchar los disparos.

Sin embargo murió al intentar ayudar a una pareja que había sido agredida.

Busca

Desde luego, elementos de la Policía Municipal de Acolman y peritos de la Fiscalía del Estado de México acordonaron la zona y recogieron los casquillos.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, verificar qué ocurrió antes del ataque.

#UltimaHora



‼️la @FiscaliaEdomex aseguró en #Acolman la vivienda del youtuber “El custodio” quien asesinó a balazos a tres de sus vecinos a quienes señaló de invasores‼️



A pesar de que se enfrentó a balazos con decenas de policías de @GobiernoAcolman @SS_Edomex y la @GN_MEXICO_… pic.twitter.com/EH7a9CTNus — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) November 4, 2025

Emite

Tras la agresión, el creador de contenido, que presuntamente es guardia de seguridad, realizó una transmisión en vivo en su canal de YouTube.

Y, remarcando que había sido amenazado de muerte antes del suceso.

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio en YouTube. Tuve que defenderme, ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa…»

«…; ya desde hace años me tenían en esa situación».

«Tuve que aplicar legítima defensa; lo lamento, pero es así. Esto es lo que pasa por gente invasora”, indicó en un video realizado en vivo.

Señalan

‼️Dan a conocer nuevo video de #Acolman #Edomex‼️



Vecinos de Acolman, grabaron la escena del crimen tras la balacera del youtuber “El custodio” pic.twitter.com/0vwkbcRgJ6 — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) November 4, 2025

Al sitio arribaron policías municipales, hallando alrededor de 40 elementos balísticos, más los cuerpos sin vida de tres personas: dos hombres y una mujer.

Eran sus vecinos y un taquero

Según los testigos y familiares, dos de los afectados eran una pareja de esposos, quienes eran vecinos del agresor y vivían sobre la misma calle donde ocurrió el incidente.

La tercera víctima mortal era un taquero que trabajaba justo enfrente de la residencia del tirador, quien, al ver la escena, intentó detener al agresor usando un machete.

Sin embargo el arma de fuego también le terminó impactando, terminando con su vida.

En tanto, la persona que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Ya habían denunciado a «El Custodio» por amenazas

Familiares de los fallecidos revelaron que ya se habían presentado varias denuncias en contra de “El Custodio” por haberlos amenazado con un arma, pero no recibieron apoyo de las autoridades.

Reclamaron que ni la policía municipal ni la estatal intervinieron para detener al sujeto en el momento del ataque, por lo que continúa libre hasta el momento.