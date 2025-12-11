Bono Verde de 3 Mil Millones para Construir Cablebús

El Gobierno de Clara Brugada emite el Bono Verde 2025 más grande de CDMX por $3,000 millones de pesos. Fondos financiarán las nuevas líneas 5 y 6 del Cablebús.

Regeneración, 10 de diciembre de 2025.– El Gobierno de la Ciudad de México emitió un Bono Verde 2025. Se trata del bono más grande en la historia de la capital.

Se trata de un bono de 3,000 millones de pesos en financiamiento. Estos fondos se destinarán a proyectos de movilidad sustentable. El principal proyecto es el desarrollo de las nuevas líneas del Cablebús.

Hoy se emitió el Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores y cada peso respaldará proyectos sustentables como el Cablebús. Esta emisión demuestra la confianza de las y los inversionistas en nuestra ciudad y nos impulsa a seguir trabajando juntos para garantizar el bienestar de… pic.twitter.com/XqKijpm2Er — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 9, 2025

Confianza de los Inversionistas

La emisión del bono fue exitosa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Obtuvo una demanda que duplicó el monto objetivo. Las posturas de los inversionistas sumaron más de 6 mil millones de pesos.

Este interés refleja la «confianza» en las finanzas locales. El Bono Verde 2025 tiene un plazo de 10 años, a tasa fija. Cuenta con la calificación AAA, la más alta a escala local.

Gran Proyecto: Cablebús 5 y 6

El Bono Verde 2025 financiará dos nuevas líneas de Cablebús. La Línea 5 conectará Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras. Además, llegará a la estación Mixcoac del Metro. La Línea 6 se desarrollará al sur de la ciudad. Unirá Milpa Alta y Tláhuac, demarcaciones lejanas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó: “Los fondos de este bono se aplicarán íntegramente a los proyectos de movilidad más emblemáticos”.

Se busca conectar “los territorios más alejados de la ciudad”. El Cablebús es una “herramienta concreta para reducir desigualdades”.

En la Línea 2, al concluir el horario de servicio, continuamos con los trabajos de inspección y mantenimiento mayor de los balancines de postes en San Miguel Teotongo, Torres Buenavista, Xalpa y Quetzalcoatl.



El personal del STE-Cablebús, en coordinación con Leitner Ropeways… pic.twitter.com/pnELEAJA6C — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) December 5, 2025

¿Qué es el Bono Verde 2025?

Es un instrumento de deuda alineado con estándares internacionales. Está enfocado en proyectos con impacto ambiental positivo. Se alinea a la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda.

Exige criterios claros, trazabilidad y reportes de impacto. México fue pionero; la CDMX emitió su primer Bono Verde en 2016.

El Secretario Juan Pablo de Botton lo calificó como sustentable. Según él, fortalece el perfil de vencimientos de la deuda local.

Recuerda que puedes viajar con tu bici todos los días durante todo el horario de servicio. pic.twitter.com/O3yA0HOvoy — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) December 8, 2025

Política Ambiental: La Cifra de 12 Mil Millones

El gobierno capitalino enfatiza su compromiso ambiental. Este año destinó más de 12 mil millones de pesos a dicha política.

La meta es reducir el 35 por ciento de las emisiones contaminantes. Esto se debe lograr entre los años 2025 y 2030.

Brugada Molina dijo: “Nuestro gobierno consolida su avance en su política de sostenibilidad ambiental”.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó la alineación. Indicó que es una herramienta para enfrentar el cambio climático.