Le niegan la propiedad de la palabra «Azteca» a Salinas Pliego

TV-Azteca solicitó registro de reserva de derechos para el vocablo “azteca” con fines de difusión periodística en medios digitales. La batean
Regeneración, 10 de diciembre de 2025. En redes destacan que la Suprema Corte niega a Salinas Pliego el registro de la palabra “azteca”.
Y es que a través de una de sus empresas, buscó registrar en exclusiva la palabra “azteca” para uso periodístico.
Sin embargo, el Indautor, tribunales federales y finalmente la Suprema Corte rechazaron la petición.
Azteca
El ministro presidente Hugo Aguilar desechó el recurso de Tv Azteca al determinar que el caso no planteaba un tema constitucional.
Con esto, la negativa queda definitivamente firme.
Cabe destacar que las autoridades señalaron que el término “azteca” es un gentilicio, por lo que no puede registrarse como propiedad exclusiva.
El acuerdo fue notificado el pasado 5 de diciembre en los estrados de la Corte. Esto, de acuerdo con el resumen del expediente de amparo directo en revisión 7615/2025.
TV Azteca intentó registrar la palabra “azteca” ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para ser la única con derecho a utilizarla con fines periodísticos.
Sin embargo, la petición le fue rechazada por el Director de Reservas de Derechos de dicho instituto.
Contra esta decisión, la empresa tramitó un juicio de nulidad en la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Mismo que confirmó la decisión del Indautor.
Luego, tramitó un amparo directo que resolvió un Tribunal Colegiado en el que alegó que la resolución de la Sala Especializada era violatoria de sus derechos fundamentales y no estaba debidamente fundada y motivada.
El Tribunal Colegiado rechazó el amparo en el que consideró que la palabra “azteca” se refiere a los habitantes del pueblo que ocupó la antigua “Aztlán Chicomóztoc”.
Esto es, lugar de origen de los mexicas, fundadores de Tenochtitlán y que el uso correcto de dicho término así como su pertenencia étnica y política adecuada ya fue determinado por los historiadores.
Por ende, no corresponde hacerlo a los tribunales.
Corte
En su acuerdo la Corte indicó a TV Azteca que contra este no procede ningún recurso para impugnarlo por lo que su decisión ya es definitiva e inatacable.
“Se informa a la recurrente que contra el auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación…»
«…; por lo que la presente determinación causa estado por ministerio de ley”, agregó.
Desecha
Cabe destacar que se narra que el ministro presidente, Hugo Aguilar, desechó el pasado fin de semana la petición de Tv Azteca.
Además, con el desechamiento se confirmó, en definitiva, la negativa de que la televisora pueda registrar la palabra “azteca” porque no existe ningún otro medio de impugnación.
“Se informa a la recurrente que contra el auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación…
«…, por lo que la presente determinación causa estado por ministerio de ley”, señala el acuerdo.
Cuarto
Cabe destacar que el cuarto tribunal colegiado administrativ del primer circuito le negó la protección federal, al considerar que el término “azteca” es un gentilicio.
Es decir, una palabra que describe origen o procedencia, por lo que no puede registrarse como reserva de derechos.