Compra de 816 equipos médicos de alta tecnología: Sheinbaum

25 aceleradores lineales para cáncer, 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; 5 tomógrafos de positrón, 500 mastógrafos: Sheinbaum

Regeneración, 27 de enero de 2025. México adquirirá 816 equipos médicos de alta tecnología con una inversión de 11 mil 257 millones de pesos, informó la presidenta Sheinbaum desde las Mañaneras del Pueblo.

Dicho equipo será distribuido entre las instituciones de Salud: 341 serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 237 al IMSS Bienestar en las 24 entidades federalizadas.

Además, se asignarán 178 de estos equipos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Y, 41 a los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 19 a los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de alta especialidad.

Sheinbaum

“Durante mucho tiempo, estos equipos solamente había en hospitales privados. Entonces, un tomógrafo de 256 cortes, es un tomógrafo con mucha precisión…

«…, estos equipos solamente podían acceder los que iban a un hospital privado, con el costo que significa».

Es decir, «quien no tiene recursos económicos no podían acceder a estos equipos. Entonces es obligación nuestra que los hospitales públicos estén en el mejor nivel”.

En el Gobierno de México fortalecemos las acciones para asegurar el abasto constante de medicamentos, la continuidad de los tratamientos y la atención médica oportuna. 🏥



Tan solo en 2025,⁠ más de 1,800 millones de piezas de medicamentos llegaron a las y los pacientes en todo… pic.twitter.com/7o6o5KmZYB — SALUD México (@SSalud_mx) January 27, 2026

Seguidamente, la presidenta recordó que en 2026 se invertirán 45 mil 675 millones para la construcción de 24 hospitales en todo el país.

Además, los gobiernos de la Cuarta Transformación crearán 10 mil camas más en contraste con los 36 años del periodo neoliberal en los que sólo se crearon 4.3 mil camas.

Eduardo, amigo

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló la compra del sofisticado equipo.

Y es que dijo que se trata de se trata de 25 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer.

Junto con ello, 238 tomógrafos; 38 resonadores magnéticos; cinco PET-CT (tomografía por emisión de positrones-tomografía computarizada) relevante para cáncer.

Así como 500 mastógrafos y 10 equipos entre ellos gammacámaras, angiógrafos y braquiterapia.

De los 500 mastógrafos que serán adquiridos con una inversión de mil 682 millones: 227 serán para el IMSS, 100 para el ISSSTE, 147 para el IMSS Bienestar, 22 para Pemex.

Además, cuatro para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Detalle

En el caso de los 238 tomógrafos será una inversión de 4 mil 753 millones. De los que 79 serán para el IMSS, 69 para el ISSSTE, 73 para el IMSS Bienestar y, 11 para Pemex.

Además, seis para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Respecto a las resonancias magnéticas, serán 38 equipos con una inversión de mil 379 millones: 15 serán para el IMSS, siete para el ISSSTE y para el IMSS Bienestar, respectivamente.

Asimismo, cinco para Pemex y cuatro para institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Asimismo, serán 25 aceleradores lineales con una inversión de 2 mil 590 millones: nueve para el IMSS, dos para el ISSSTE, seis para el IMSS Bienestar, tres para Pemex.

En este caso, cinco para los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad.

Finalmente, 15 equipos de distintas tecnologías por 852 mdp, como un angiógrafo, dos de braquiterapia, cinco PET-CT y siete gammacámaras con CT, de ellos 11 serán para el IMSS y cuatro para el IMSS Bienestar.

Estimó que en los siguientes dos meses sea adjudicada esta compra, mediante un nuevo modelo en el que a través del trato directo de los fabricantes se generen mejores condiciones de eficiencia, garantías y de precios.

Zoé

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que en 2025 se realizó la mayor compra de equipo médico en la historia de la institución.

Es decir, 67 mastógrafos para 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF) y 40 hospitales en 21 estados; 42 tomógrafos para 40 hospitales en 19 estados.

E incluso, 12 resonadores magnéticos para 12 hospitales de ocho estados y dos angiógrafos en dos hospitales de dos entidades federativas.

Explicó que el nuevo equipo se adquirió con un Nuevo modelo de compra en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Dijo además, que la compra es directamente con los fabricantes, con quienes se realizó un diálogo, de tal manera que de un presupuesto de 3 mil 154 millones se realizó una inversión de mil 747 millones.

Hoy, en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta @Claudiashein, informamos sobre la compra más grande de equipo médico en la historia del IMSS. 🏥📈



En 2025 adquirimos 123 equipos de alta tecnología: 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonancias magnéticas y 2 angiógrafos, que… pic.twitter.com/xpfYFjeauE — Zoé Robledo (@zoerobledo) January 27, 2026

Es decir un ahorro de 45.5. por ciento.

El director general del ISSSTE, ⁠Martí Batres destacó que en 2026 tendrá 241 frentes de obra.

Detalló que se trata de construir 200 consultorios, 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs), 14 UMF, cuatro Clínicas de Medicina Familiar (CMF) y 13 unidades hospitalarias.

Todas ellas, con el objetivo de acercar servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia.

Junto con ello, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera, mejorar las condiciones materiales para la atención y ampliar la infraestructura del Instituto.

Bienestar

⁠El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que el programa La Clínica es Nuestra fortalece el primer nivel de atención beneficiando a 8 mil 483 unidades.

Esto, a través de una inversión total de más de 4 mil 600 millones, se realizaron 42 mil 425 acciones de mejoramiento de infraestructura, equipamiento médico y mobiliario.

Para ello más de 67 mil 864 personas decidieron en qué se implementan los recursos. A través de los 8 mil 587 Comités de Salud para el Bienestar (COSABIs) conformados.

En la conferencia matutina, también estuvo presente el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz.

Y, quien informó las acciones preventivas para evitar enfermedades como la diabetes y sus complicaciones.