Brasil: Juez de Moraes inicia investigación contra Flavio Bolsonaro

El Supremo busca establecer si Flavio Bolsonaro incurrió en difamación al asociar al presidente Lula con delitos como el narcotráfico

Regeneración, 15 de abril 2026– El Supremo Tribunal de Brasil dispuso la apertura de una pesquisa para verificar si Flavio Bolsonaro, candidato de extrema derecha, hizo afirmaciones difamatorias sobre su oponente electoral, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigación

El juez Alexandre de Moraes autorizó el miércoles a la Policía Federal para proseguir con la indagatoria de las publicaciones que hizo Bolsonaro en enero.

Bolsonaro reaccionó a la noticia del arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, insinuando conexiones entre Lula y actividades delictivas.

“Lula será expuesto”, publicó Bolsonaro en la red social X, junto a capturas que mostraban a Maduro esposado y un artículo relacionado con Lula.

También anticipó que la coalición de izquierda llamada Foro de São Paulo se desmoronaría en medio de un escándalo.

Difamación

“Se acabó el Foro de São Paulo: narcotráfico y tráfico de armas a nivel internacional, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas”, escribió Bolsonaro.

En un comunicado a los medios locales, un portavoz de Bolsonaro, senador de Río de Janeiro, calificó la investigación como una infracción a sus derechos.

“El senador solo relató los acontecimientos y detalló los delitos por los que Nicolás Maduro fue detenido y está siendo procesado a nivel internacional”.

El mensaje señalaba que no existía ninguna “acusación penal directa contra” Lula.

Elecciones

Bolsonaro y Lula se encuentran en una contienda muy reñida por la presidencia con las elecciones generales programadas para octubre.

El exmandatario Bolsonaro fue hallado culpable en septiembre de 2024 por conspirar para mantenerse en el poder.

La fiscalía presentó indicios de que él y sus colaboradores consideraron alternativas que incluían la convocatoria a nuevas elecciones y la muerte de Lula.

El exmandatario niega haber realizado acciones indebidas y ha acusado a sus opositores de llevar a cabo una persecución política.

🚨 MORAES ABRE INQUÉRITO CONTRA FLÁVIO! 😱



O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o senador Flavio Bolsonaro.



Fonte: CNN#MoraesFlavio #InqueritoFlavio #Pesquisas2026 #DireitaVigiada #BrasilAcorda pic.twitter.com/QOKAOxjat8 — MicheldeSouza.BR (@MichelDe72666) April 15, 2026

Candidato

En diciembre, su hijo mayor, Flavio, de 44 años, se postuló para las elecciones presidenciales de 2026 con el apoyo de su padre.

Ha sugerido que buscará la liberación de su padre como parte de su estrategia electoral.

A principios de este año, Lula rechazó un proyecto de ley que habría disminuido la condena de cárcel de Jair Bolsonaro.

Lula ha denunciado las acciones de su antecesor como un intento de golpe de estado.