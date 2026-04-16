Tiroteo en secundaria de Turquía: 9 muertes y 13 heridos

Un ataque similar dejó 16 heridos el pasado martes en una escuela de Turquía, lo que despierta alarmas en seguridad escolar

Regeneración, 15 de abril 2026 – Al menos ocho menores y un docente perdieron la vida en un brutal ataque a mano armada que tuvo lugar en una escuela secundaria (10-14 años) en Kahramanmaras, en el sur de Turquía.

INTERNACIONAL| Un alumno de entre 13 y 14 años entró armado a su escuela en Turquía y disparó contra todos. Cuatro muertos y decenas de heridos. Llevaba cinco armas en la mochila, al parecer de su padre, expolicia. Luego se suicidó.

Lo más impactante: fue el segundo tiroteo… pic.twitter.com/Ps2Sc0obvo — Fm Gente🇺🇾📲 094054756 (@fmgenteradio) April 15, 2026

Asesino de 14 años

El supuesto autor del ataque es un estudiante de 14 años que cursa octavo grado y que, posteriormente, se disparó.

Según informó el representante provincial del Gobierno, Mükerrem Ünlüer.

Este es el segundo suceso de este tipo en una institución educativa turca en solamente 48 horas:

El martes, un joven abrió fuego en un liceo de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, dejando 16 heridos antes de quitarse la vida.

Fuertemente armado

Ünlüer explicó que el atacante en Kahramanmaras ingresó al plantel armado con cinco pistolas y siete cargadores que pertenecían a su padre.

Inmediatamente, comenzó a disparar en dos aulas de quinto grado (10-11 años).

Luego, según lo reportado por el delegado del Gobierno, el joven “se disparó a sí mismo”. “Disparó en toda el aula. No paraba de tirar. Cambiaba el cargador y continuaba disparando”.

Así lo declaró Ünal Ates, líder local del partido opositor CHP, al diario Cumhuriyet, citando a testigos que vieron el ataque.

Investigación

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, comunicó que 13 personas continúan hospitalizadas, de las cuales seis están en estado crítico.

Cuatro fiscales están al frente de la investigación, en la que ya se ha arrestado al padre del atacante, un exinspector jefe de Policía.

En una intervención ante su grupo de parlamentarios, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que una persona ha sido detenida en conexión con el tiroteo del martes.

Además, cuatro funcionarios han sido apartados de su cargo. “Los que sean negligentes y responsables enfrentarán las consecuencias”, prometió.

Agresor

El agresor en este caso era un exestudiante del centro que nació en 2007 y había dejado la escuela en noveno grado para realizar sus estudios a distancia.

Diversos medios turcos indicaron que, en los días previos al ataque, había compartido mensajes amenazantes en las redes sociales.

“No dijo nada. Simplemente entró y comenzó a disparar. Cuatro o cinco veces. Dos personas resultaron heridas, luego se fue a la clase de al lado.

Nos tiramos al suelo y dos compañeros saltaron por la ventana”, relató uno de los estudiantes que resultó herido, según la prensa local.

Respuesta

El representante del Gobierno en Sanliurfa, Hasan Sildak, informó que los oficiales que llegaron al instituto evacuaron el lugar y cercaron al atacante.

Allí, sintiéndose acorralado, “se quitó la vida”.

Nueve de los heridos todavía están en el hospital, y al menos dos profesores tienen heridas graves.

Organizaciones cívicas han advertido sobre el aumento de armas, tanto registradas como no registradas, en Turquía durante la última década.

Según la Fundación Umut, en 2025 se registraron 3,422 incidentes de violencia con armas, mayormente de fuego, donde fallecieron 2,225 personas.