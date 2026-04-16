EE.UU. Impone sanciones al Casino Centenario en Nuevo Laredo

El Departamento del Tesoro de EE. UU, sancionó individuos y empresas, incluido el Casino Centenario, por ligas con el CDN

Regeneración, 15 de abril 2026– El gobierno estadounidense ha señalado al Casino Centenario, localizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), que supuestamente utiliza esta entidad para actividades de lavado de dinero y tráfico de efectivo.

🚨 El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos junto con la Secretaría de Hacienda de México han implementado sanciones contra casinos y empresas asociadas al Cártel del Noroeste. 🎰📉 Entre ellos, el Centenario en Nuevo Laredo y Diamante Casino en Tampico, ambos eran… pic.twitter.com/Z6KS2rwWba — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 15, 2026

Sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos proporcionó esta información.

Este martes, se impusieron sanciones a seis individuos de una red dedicada al lavado de dinero y tráfico de efectivo de esta organización.

Se le considera una de las más peligrosas en México.

Según la OFAC, el Cártel del Noreste tiene una fuerte presencia en la frontera con Estados Unidos, especialmente en Nuevo Laredo.

Lugar estratégico

Este lugar es estratégico debido a su cercanía con Laredo, Texas, que es el cruce terrestre más transitado de la zona.

El Departamento del Tesoro afirmó que el Casino Centenario no solo operaba como un lugar de apuestas, sino que también era fundamental para las actividades del cártel.

De acuerdo con la OFAC, este establecimiento servía como una cubierta para el lavado de dinero a través de sus operaciones de juego.

Adicionalmente, el lugar era usado como almacenamiento de drogas, como fentanilo y cocaína, antes de su distribución.

Tortura

Las autoridades estadounidenses también mencionaron que dentro del casino se llevaban a cabo actos de intimidación.

Así como tortura en contra de individuos considerados enemigos del grupo criminal.

Los casinos Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante, en Tampico, fueron objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidense.

Dentro de estas medidas, el gobierno de Estados Unidos también sancionó a la compañía Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).

Esta empresa opera el Casino Centenario y el Diamante Casino, localizado en Tampico, Tamaulipas.

Órdenes

Las sanciones fueron emitidas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten al gobierno estadounidense bloquear activos.

Asimismo, se prohíben transacciones con personas o entidades que apoyen, ya sea directa o indirectamente, a organizaciones criminales.

Entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro se encuentra Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del exlíder de Los Zetas.

Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como ‘Z-40’, y del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

De acuerdo con la OFAC, Penilla habría sido un intermediario entre Treviño Morales y la cúpula actual del Cártel del Noreste.

Incluso mientras este estaba encarcelado en México, lo que le habría permitido mantener el control de la organización desde prisión.