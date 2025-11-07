Brasil lanza Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales

Compensar a países que conservan sus bosques tropicales, de forma proporcional a la superficie. Incentivo para mantenimiento de bosques

Regeneración, 7 de noviembre 2025– El Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) es una de las principales iniciativas del gobierno brasileño para fomentar la conservación ambiental. Una propuesta que promete recompensar a los países que conserven sus bosques tropicales.

Brazil has officially launched the Tropical Forest Forever Facility (TFFF) at #COP30.



Tropical forests are disappearing fast 🌳



The TFFF recognizes their value by making long-term, performance-based payments to countries that conserve and restore them.



Watch our explainer 👇 pic.twitter.com/38b68L2fky — UNDP Planet (@UNDPplanet) November 7, 2025

Objetivo

Su objetivo es crear un sistema de reconocimiento del papel de los países tropicales en la regulación del clima y la absorción de carbono.

Aunque el fondo no está en la agenda oficial de la Conferencia sobre el Clima de Belém, la propuesta debería ser lanzada oficialmente durante la Cumbre de Líderes;

Un evento preparatorio para la COP30 que se lleva a cabo a partir de este jueves 6.

El TFFF aplica la lógica del mercado a la financiación climática.

El fondo tiene como objetivo recaudar aproximadamente 125 mil millones de dólares estadounidenses en inversiones privadas.

Capital

Este capital se reinvertirá en proyectos con mayores tasas de retorno, y la diferencia entre lo que se paga a los inversores.

Lo que se obtiene de estas inversiones se usará para compensar a los países que conservan sus bosques tropicales, de forma proporcional a la superficie conservada.

El plan, anunciado por el presidente Lula da Silva y la ministra de Medio Ambiente Marina Silva, propone que los países con grandes extensiones de selva tropical…

…como Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo, sean compensados ​​por la conservación de estos biomas.

La idea es que el mecanismo funcione como una especie de «ingreso forestal global».

Atrayendo inversiones públicas y privadas para compensar el valor económico de mantener vivo el bosque y no talarlo.

#BREAKING: ahead of #COP30 🌍 Brazil & partners launch the Tropical Forest Forever Facility (TFFF). This multi-billion-dollar fund will reward countries for keeping forests standing and is the kind of action we need to address the nature and climate crisis. pic.twitter.com/9PEw5MASo0 — WWF Africa (@WWF_Africa) November 7, 2025

Cinco puntos básicos

1- Proposito

El punto de partida del TFFF es reconocer que, en la práctica, la destrucción de los bosques tropicales sigue generando más beneficios económicos que su conservación.

La tala de árboles, la preparación de tierras para la agricultura y la expansión urbana siguen siendo actividades rentables a corto plazo.

Por lo tanto, el fondo se creó para cambiar esta lógica .

El proyecto propone un sistema de pago basado en el desempeño, en el que los países tropicales recibirían incentivos económicos por el mantenimiento de sus bosques.

Por cada hectárea de bosque preservado, el país recibiría una cantidad anual, que disminuiría si aumentara la deforestación o la degradación .

El objetivo es crear una estructura de incentivos predecible que vincule directamente la conservación con los beneficios económicos.

De esta manera, el bosque adquiere un valor económico continuo y la decisión de protegerlo se vuelve más compatible con los objetivos de desarrollo.

De este modo, TFFF se diferencia de mecanismos anteriores, como REDD+ o los mercados de carbono;

Porque propone un modelo de pago directo por el bosque en pie, y no solo por el carbono que ya no se emite.

2- Pago

El plan prevé recaudar hasta 125.000 millones de dólares estadounidenses , lo que convertiría al TFFF en el mayor fondo de conservación de su tipo jamás creado.

La idea es aunar fondos de gobiernos, empresas y fundaciones para garantizar que la protección de los bosques tropicales cuente con una financiación estable a largo plazo.

De ese total, 25.000 millones de dólares provendrían de países socios como Brasil, Noruega, Alemania, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y China, así como de importantes fundaciones internacionales.

También existe el compromiso de que al menos el 20% de los pagos recibidos por cada país participante se destinarán directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Los ingresos anuales, estimados entre 3.000 y 4.000 millones de dólares estadounidenses , financiarían los pagos a los países que conservan sus bosques en pie.

3- Participantes

El TFFF debería involucrar hasta 74 países en desarrollo con selvas tropicales y subtropicales, que en conjunto representan más de mil millones de hectáreas de vegetación nativa .

Indonesia, por ejemplo, ya ha confirmado su participación, y otros países, como Singapur, Ghana y Malasia, están en negociaciones.

En septiembre, Brasil anunció su primera contribución de 1.000 millones de dólares y está intentando ampliar el grupo de simpatizantes antes del lanzamiento oficial.

«Brasil dará el ejemplo y se convertirá en el primer país en comprometerse a invertir en el fondo, con mil millones de dólares», dijo Lula en aquel momento.

“Los bosques tropicales son fundamentales para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

El TFFF no es caridad, es una inversión en la humanidad y el planeta contra la amenaza de devastación causada por el caos climático”, añadió.

Entre los posibles financiadores figuran Noruega, Alemania, Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

Quienes ya cuentan con un historial de apoyo a programas de conservación forestal, como el Fondo Amazon.

4- Críticas

A pesar de haber sido presentado como un modelo innovador, TFFF ha recibido críticas de ecologistas, movimientos sociales y organizaciones internacionales.

Las principales preocupaciones se centran en tres puntos:

-Dependencia de inversores privados.

-El riesgo de desigualdad en la distribución de recursos.

-La falta de garantías de que el dinero llegue realmente a las comunidades que protegen los bosques a diario.

Greenpeace destaca el riesgo de que el modelo priorice la rentabilidad financiera para los inversores, relegando la financiación directa para la protección de los bosques a un segundo plano.

Según la organización, esto podría poner en desventaja a los países con bosques tropicales.

Get a load of this. . .



Tens of thousands of acres of protected Amazon rainforest in Brazil are being felled for the construction of a new four-lane highway to alleviate the anticipated traffic congestion during the annual UN climate conference, COP30, which will take place in… pic.twitter.com/7Nn6zviBa4 — Chris Martz (@ChrisMartzWX) March 12, 2025

Ya que la estructura de gobernanza del fondo tiende a estar dominada por patrocinadores de países desarrollados, lo que plantea dudas sobre la equidad y el poder de decisión.

La preocupación reside en que, sin normas más estrictas, el fondo podría comprometer sus propios objetivos de conservación.

Otro punto de atención se refiere al objetivo de destinar al menos el 20% de los recursos directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Aunque el compromiso se anunció públicamente y se formalizó en colaboración con la Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC)…

…los ambientalistas y líderes sociales piden mecanismos más claros de transparencia y acceso directo a los recursos, para evitar que el dinero quede retenido en estructuras intermediarias.

🚀 A historic milestone on Day 1 of the Belém Climate Summit! 🤩

🌳 President Lula launched the Tropical Forests Forever Facility (TFFF), a groundbreaking initiative that makes it possible to financially reward countries for keeping their forests standing. 💰 pic.twitter.com/CZM2CnpXVy — COP30 Brasil (@Cop30noBrasil) November 7, 2025

5- Fondo estratégico

El TFFF es estratégico para Brasil, porque se ha convertido en un escaparate diplomático principal del país en la COP30.

El objetivo es demostrar que la protección de los bosques, especialmente la Amazonía, de la cual Brasil posee alrededor del 60%, así como el Cerrado y la Mata Atlántica…

…no debe considerarse simplemente una responsabilidad local, sino una inversión global esencial para el equilibrio climático y la estabilidad del planeta.

O bloco do TFFF mal saiu na rua e já começou com tudo: os primeiros aportes por parte de alguns países já superam 50% da meta prevista para o fim do ano que vem. Nos próximos dias, devem vir mais anúncios de investimentos!

É tecnologia ambiental made in Brasil ganhando o mundo! pic.twitter.com/P7rKgX2P2M — COP30 Brasil (@Cop30noBrasil) November 6, 2025

En la práctica, Brasil busca reforzar la idea de que los bosques tropicales brindan un servicio ambiental que beneficia a toda la humanidad.

Por lo tanto, deben ser compensados ​​de manera predecible y continua.