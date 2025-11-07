Inicia obra de Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo del Tren del Golfo

Tren del Golfo de México: 10 mil empleos directos y 32 mil indirectos. 7 de noviembre Dia del Ferrocarrilero: Sheinbaum

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. La presienta informó del inicio de la construcción del tramo de tren de de Saltillo a N. Laredo del Tren del Golfo de México.

Mismo, con 136.48 kilómetros y su construcción generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

Se subraya que el tren Golfo de México tendrá tiempos de recorrido hacia Nuevo Laredo, de menos de dos horas desde Monterrey, y de tres horas y media desde Saltillo.

Sheinbaum

Por otra parte, fuentes gubernamentales de México subrayan que a través de un enlace a Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Presidenta encabezó el banderazo.

Esto es, de inicio de obra del tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México, cuya construcción generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

“Vamos a dar el banderazo de salida de otra parte del ferrocarril Saltillo-Nuevo Laredo y la vamos a visualizar desde aquí desde ‘La mañanera’”, agregó desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

Desde la Mañanera del Pueblo la Presidenta @Claudiashein encabezó el banderazo de inicio de obra del tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren del Golfo de México



Su tramo es de 136.48 kilómetros y su construcción generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos pic.twitter.com/Bqc4UO7uFO — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 7, 2025

El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, resaltó el marco del Día del Ferrocarrilero, que se celebra cada 7 de noviembre.

Lajous

En tanto que el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la SICT, Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo del tren Golfo de México, tiene 136.48 kilómetros (km) de vía sencilla.

Además, contará con 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y 108 obras de drenaje.

El Tren del Golfo de México inició obras en su tramo Arroyo El Sauz-Nuevo Laredo, que conectará las zonas metropolitanas de Saltillo con Monterrey y Nuevo Laredo. Atenderá 7.5 millones de pasajeros al año, acortando sus recorridos y mejorando la movilidad de habitantes. pic.twitter.com/d9czZzNljk — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 7, 2025

Se construirán dos estaciones de baja demanda en Lampazos de Naranjo y Anáhuac, así como una estación de pasajeros en la terminal de Nuevo Laredo.

E incluso reveló que desde hace unos meses iniciaron los trabajos para liberar el derecho de vía adicional. Ya se trabaja en el despalme y en la limpieza del terreno para la construcción de los terraplenes.

Américo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró que el tren del Golfo de México significa una visión de futuro de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que une a comunidades y familias.

Además de que contribuirá a que la frontera de Nuevo Laredo se consolide como la principal de América Latina.