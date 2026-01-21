Brugada Entrega 10 mil Detectores de Gas para Evitar Accidentes

Jefa Clara inicia el programa «Detector que Salva» en la CDMX para prevenir accidentes por fugas de gas y salvar vidas

Regeneración, 20 de enero de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, inició el programa «Detector que Salva» en la capital del país. Esta iniciativa busca reducir los riesgos generados por fugas de gas en las viviendas capitalinas.

Incidencias diarias

La prevención es nuestra fuerza para evitar tragedias mayores en los hogares de la ciudad. En la capital se registran once incidentes diarios vinculados a problemas con instalaciones de gas.

Esto representa un total de cuatro mil eventos anuales atendidos por los equipos de emergencia locales. El programa comenzó formalmente con la entrega de diez mil detectores en diversas unidades habitacionales.

Estos dispositivos monitorean el aire de forma permanente mediante sensores de alta tecnología. Su función principal es detectar variaciones anormales en la composición del aire de espacios cerrados.

Cultura de la prevención

El objetivo es evitar explosiones por la acumulación peligrosa de diversos gases inflamables. También ayudan a prevenir intoxicaciones graves causadas por el monóxido de carbono.

Las autoridades buscan reducir los casos de asfixia por la falta de oxígeno en viviendas. Este programa es una política integral de protección civil basada en la capacitación constante.

La prevención constituye una responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía capitalina. Se instruyó reforzar las acciones de difusión y talleres de preparación en todas las alcaldías.

Capacitación prioritaria

La capacitación es prioritaria para saber actuar correctamente ante una situación de riesgo inminente. Muchos habitantes de la ciudad residen en unidades habitacionales con instalaciones compartidas.

Reforzar la gestión de riesgos es fundamental para proteger la vida de estas familias. Los nuevos proyectos de vivienda incluirán obligatoriamente un refuerzo en la seguridad de instalaciones.

Es vital asegurar que los calentadores no estén encerrados y cuenten con ventilación adecuada. Promover un plan familiar de protección civil permite una reacción rápida ante emergencias.

Detector que salva

Los detectores deben instalarse en cada nivel de la casa para una mayor efectividad.

Se recomienda colocarlos en techos o paredes siguiendo distancias específicas de seguridad.

Evite instalar los dispositivos dentro de cocinas para prevenir la activación de falsas alarmas. Si suena la alarma, no prenda la luz y abra puertas de inmediato. Llame al número de emergencias 911 tras evacuar la vivienda de manera ordenada.

Este esfuerzo conjunto entre autoridades y vecinos garantiza una vivienda mucho más segura.