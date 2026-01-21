EE.UU incauta séptimo buque petrolero venezolano

EE.UU argumenta que la embarcación del país caribeño estaba navegando en desobediencia al bloqueo impuesto a petroleros

Regeneración, 21 de enero 2026– El Comando Sur comunicó que las tropas estadounidenses interceptaron el buque Sagitta «sin ningún incidente» y que la embarcación «estaba operando en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe».

⚠️ EEUU incauta séptimo petrolero vinculado a #Venezuela 🇻🇪 en el Caribe



🔺Estados Unidos incautó el martes un séptimo buque petrolero vinculado a Venezuela, cuyas autoridades denuncian el acto como un intento de apropiarse del crudo.https://t.co/XWOxFzK0mS pic.twitter.com/3dxwseqiPZ — HispanTV (@Nexo_Latino) January 21, 2026

Comunicado

En su comunicado, el Comando Sur mencionó:

«Esta mañana, las fuerzas militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, capturaron sin incidentes al buque motor Sagitta.

La detención de otro buque cisterna que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe…

…demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea aquel que se coordine de manera adecuada y legal».

Seguridad

El comunicado agregó que «mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial.

Lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad».

El 10 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una «emergencia nacional».

Esto es para «proteger» los ingresos por venta de petróleo de Venezuela en cuentas del Tesoro de EE. UU.

Fondos

Esto evitaría que los acreedores de la deuda externa venezolana reclamen esos fondos.

La Casa Blanca aseguró en un comunicado que “el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano…

…que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela”.

Hay desconfianza en las empresas petroleras de EE. UU. sobre las declaraciones de Trump acerca de la industria venezolana.

Decreto

El decreto fue emitido después de una reunión entre ejecutivos del sector energético y Trump.

El empresario ofreció a las más importantes firmas de hidrocarburos del mundo «protección y seguridad del Gobierno» a largo plazo.

Con el fin último de que inviertan 100,000 millones de dólares en Venezuela.

“El plan es que gasten, es decir, nuestras gigantescas empresas petroleras, gastarán al menos 100,000 millones de su dinero, no del dinero del Gobierno”, dijo Trump a los medios.

Entrega

El 6 de enero, Trump anunció en la red social Truth Social que el gobierno de Venezuela había acordado «darnos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad”.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad…

…sancionado, a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en la red social.

Control

“Este petróleo será vendido a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos de América.

#Video | EEUU incauta el buque “Sagitta” en El Caribe



🛑 El Comando Sur informó este martes que fuerzas militares de EEUU detuvieron sin justificación al buque motor Sagitta, que operaba “desafiando” las restricciones impuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump.… pic.twitter.com/0DfnKz8Z0P — Alma Plus Tv (@almaplustv) January 20, 2026

Para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, expresó Trump en un mensaje en Truth Social.

Trump no especificó cómo «controlaría» directamente los ingresos de la venta de petróleo.