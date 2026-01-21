Trump muestra su mapa de expansión territorial

El presidente Donald Trump compartió imágenes digitales donde Canadá, Venezuela, Cuba y Groenlandia, son territorio de Estados Unidos

Regeneración, 20 de enero 2026– En el primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subió a su plataforma Truth Social dos imágenes manipuladas que muestran a Venezuela, Cuba, Canadá y Groenlandia como parte del territorio estadounidense.

Good Tuesday. Note from President Emmanuel Macron of France on Greenland: "I can set up a g7 meeting after Davos…"



President Trump posts himself showing a map of Canada and Greenland being part of the United States to the EU leaders in the Oval Office #tuesdayvibe pic.twitter.com/nsFug0vNfy — AJ Huber (@Huberton) January 20, 2026

Imágenes

Las impactantes imágenes, que sugieren intervenciones, se volvieron rápidamente virales y pusieron en alerta al mundo entero.

La primera imagen es una fotografía alterada mediante Inteligencia Artificial en la que el presidente está dialogando con líderes europeos:

Keir Starmer (Reino Unido), Georgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Francia), Ursula Von der Leyen (Comisión Europea) y Friedrich Merz (Alemania).

Así como Alexander Stubb (Finlandia) y Volodimir Zelensky (Ucrania).

Expansionismo

Lo curioso es que en el mapa que se muestra, los tres territorios están teñidos con los colores de la bandera de Estados Unidos.

La imagen original fue capturada en agosto pasado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En esa ocasión, Trump mantuvo encuentros con jefes de Estado de la Unión Europea (UE) y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Es importante recordar que Trump ha mencionado en más de una oportunidad que considera a Canadá como un estado adicional de EE. UU.

Por su parte, en Venezuela se declara «presidente activo» tras haber secuestrado con fuerza militar al presidente Nicolás Maduro.

Dominio

Busca que la nueva presidenta chavista Delcy Rodríguez se rinda a su autoridad y establezca un gobierno que le provea petróleo.

En lo que respecta a Groenlandia, ha estado afirmando durante semanas que, por razones de seguridad nacional, debería ser parte de su nación.

Una hora después, compartió la segunda imagen editada, donde él sostiene la bandera nacional en Groenlandia.

Con él están el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado Marco Rubio.

Groenlandia

«Groenlandia, territorio estadounidense», dice un letrero clavado en el terreno rocosa, con 2026 como la fecha correspondiente.

En las últimas semanas, el líder republicano ha enfocado su atención en «liberar» la isla de que, según él, China y Rusia representan amenazas para la isla.

COLD SHOULDER: Thousands rally in Greenland’s capital city, chanting “Greenland is not for sale,” after President Trump doubles down on the U.S.’ initiative to acquire the country.



The protest is reportedly the biggest demonstration in the nation’s history. pic.twitter.com/e3Vf22E2Kj — Fox News (@FoxNews) January 20, 2026

Hasta ahora, Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. La difusión de estas imágenes ocurre en el marco del Foro Económico de Davos.