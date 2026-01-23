Brugada: Monumental Iluminación para el Centro Histórico

Iluminación del Centro Histórico. 57 km de calles y 15 edificios serán iluminados para el Mundial 2026 y beneficio ciudadano

Regeneración, 23 de enero de 2026.– La Jefa de Gobierno anunció un ambicioso programa de iluminación peatonal. El proyecto contempla intervenir 57 kilómetros de calles en el primer cuadro.

Clara Brugada Molina busca priorizar la seguridad de quienes caminan la zona. Esta estrategia forma parte de un plan de manejo integral con ocho ejes. El objetivo es embellecer y visibilizar la riqueza patrimonial de la capital.

Transformación lumínica y edificios emblemáticos

Los trabajos abarcan 137 calles y 7 plazas principales del corazón histórico. El programa incluye la iluminación artística de 15 edificios monumentales.

Entre ellos destacan el Museo de la Ciudad y el Templo de San Francisco.

También se intervendrá la Plaza de Santo Domingo y el Antiguo Convento de Regina Coeli. Estas obras suman 73 mil metros cuadrados de espacio público recuperado.

La mandataria instruyó ampliar el catálogo de inmuebles a intervenir próximamente. La luz recorrerá fachadas históricas para resaltar la identidad de la nación.

Brugada señaló que el Valle de México siempre ha sido un valle de luces. La estrategia permitirá disfrutar el esplendor de nuestra raíz mexica y colonial.

Impacto permanente y preparativos para el Mundial 2026

Esta renovación urbana servirá como antesala para la Copa del Mundo. El Centro Histórico recibirá a miles de visitantes durante el Mundial de Fútbol. El festival futbolero principal se instalará con pantallas gigantes en el Zócalo.

Las autoridades aclararon que las obras no son solo de relumbrón. La nueva infraestructura permanecerá de forma definitiva para beneficio de la ciudadanía capitalina.

El secretario de Obras informó que los trabajos concluirán en marzo.

Actualmente se tiene un avance del 30 por ciento en las instalaciones. Se colocarán 7 mil nuevas luminarias con tecnología led de última generación.

También se instalarán 854 reflectores diseñados para no dañar los monumentos históricos. El proyecto cuenta con el aval y supervisión técnica del INAH.

Hacia un Centro Histórico habitable y seguro

La iluminación fortalecerá la seguridad y mejorará las condiciones de tránsito nocturno. El plan de manejo incluye vivienda, movilidad y gobernanza para la zona.

Pronto se anunciará también el reordenamiento del comercio informal en la vía pública.

Se busca un equilibrio entre la actividad económica y el patrimonio cultural. El gobierno invita a todos a redescubrir la memoria histórica de sus plazas.