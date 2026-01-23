Debidamente atendidos los perros rescatados en Cuajimalpa

El Gobierno de la CDMX atiende a 858 perros rescatados por maltrato. Conoce los detalles de su salud, resguardo y las acciones legales

Regeneración, 22 de enero de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre el rescate de 858 perros en Cuajimalpa. Los animales provenían del Refugio Franciscano tras una investigación por maltrato extremo.

Las autoridades locales garantizan hoy la atención integral de todos los ejemplares rescatados. La Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud coordinan estos esfuerzos médicos.

Nosotros no dejamos de concentrarnos en lo importante: la vida y el bienestar de los animales.



Gracias a todo el personal médico veterinario, etólogos, de seguridad, choferes, de limpieza y de manejo que están 24/7 atendiendo a los perritos de este rescate histórico.



Seguimos. pic.twitter.com/EOkHk57BJ7 — Julia Álvarez Icaza Ramírez (@Jualicra) January 16, 2026

Condiciones críticas y diagnóstico de salud actual

El rescate ocurrió debido a condiciones incompatibles con la vida y el bienestar animal. Se documentó hacinamiento severo, desnutrición extrema y falta total de higiene en el lugar.

Los animales vivían entre residuos y plagas de roedores en el antiguo inmueble. Actualmente 171 perros se encuentran en estado delicado y reciben atención prioritaria. Otros 638 caninos presentan una condición de salud regular bajo vigilancia constante.

En la CDMX, la Constitución es clara: los animales son seres sintientes y su protección es un mandato.



Se realizó un rescate histórico y sin precedentes. En esta Ciudad, el maltrato animal no será tolerado.#CiudadDeDerechos #CeroTolerancia@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8Pkpu2vaGh — Secretaría de la Contraloría General CDMX (@ContraloriaCDMX) January 11, 2026

La población rescatada incluye a 361 machos y 497 hembras de diversas tallas. La mayoría de los perros son adultos y más de 250 son geriátricos. El reporte médico indica que el 62 por ciento padece enfermedades nutricionales graves.

Treinta ejemplares requirieron traslado urgente al Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Nueve de estos perros ya recibieron el alta médica satisfactoriamente.

Resguardo temporal y acciones de transparencia

Las autoridades habilitaron tres sedes para el resguardo y rehabilitación de los animales. Los espacios se ubican en el Ajusco, la alcaldía Gustavo A. Madero y la Brigada de Vigilancia Animal.

Más de 60 médicos veterinarios especializados brindan cuidados permanentes en estos sitios. Todos los perros cuentan con expedientes clínicos individuales para su puntual seguimiento.

La Jefa de Gobierno impulsará un nuevo padrón de espacios de resguardo animal. Esta iniciativa busca evitar futuros casos de maltrato en refugios clandestinos o deficientes.

La Sedema desarrollará un micrositio para que la ciudadanía consulte el estado de los perros.

El interés superior es proteger la vida de estos seres sintientes en la capital. Los procesos legales contra los responsables continúan su curso en la Fiscalía local.