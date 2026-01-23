Trump presenta Junta de Paz en la que está incluido Israel

Gobiernos de derecha extrema y los dispuestos a pagar mil millones de dólares por un lugar formarán el grupo liderado por Trump

Regeneración, 22 de enero 2026– El presidente estadounidense Donald Trump ha creado la Junta de Paz, la cual considera que será «una de las instituciones más significativas que se hayan establecido», y se siente «privilegiado» de asumir la presidencia.

Junta de Paz

El Estatuto ha entrado en vigor y la Junta de Paz ya es una organización internacional oficial.

«Está funcionando maravillosamente… casi todos los países quieren ser parte de ella», indicó Trump durante la ceremonia de firma.

En el evento estaban los «miembros fundadores»: Javier Milei de Argentina, Viktor Orban de Hungría, Shehbaz Sharif de Pakistán y Santiago Peña de Paraguay.

Frente a ellos, Trump alabó sus propias iniciativas en el ámbito internacional, afirmando que las amenazas en Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente «realmente están disminuyendo».

«Están sucediendo muchas cosas buenas», señaló. «Hace apenas un año, el mundo estaba en llamas; mucha gente no lo sabía».

Gaza

La Junta de Paz de Trump fue planeada originalmente para contribuir a terminar con el conflicto de dos años entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción de esa región.

Durante la ceremonia de firma, Trump destacó que la Junta «colaborará con las Naciones Unidas».

A pesar de sus constantes críticas hacia este organismo internacional, el presidente declaró que la ONU posee un «gran potencial».

Expresó que la combinación de los esfuerzos de la Junta de Paz y la ONU representa «algo singular en el mundo» y «el primer paso hacia un futuro más prometedor para el Medio Oriente».

Dentro de la estructura de la Junta de Paz se encuentra una «Junta Ejecutiva de Gaza».

Supervisión

Esta se encargará de supervisar todas las actividades en el terreno de un grupo administrativo en Gaza, según la Casa Blanca.

Durante el evento en Davos, el secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio, presentó la Junta de Paz como una «Junta de Acción».

Afirmó que, aunque en este momento la atención está centrada en Gaza, la Junta «será un modelo de lo que se puede lograr en otras regiones del mundo».

Jared Kushner se presentó para exponer el plan de «reurbanización» de Gaza, mostrando imágenes de la «Nueva Gaza» bajo la administración estadounidense.

Las imágenes mostraban edificios altos futuristas junto al mar en la actual Franja de Gaza, con promesas de un futuro «turismo costero».

Ceremonia

Durante la ceremonia de firma no se proporcionaron más detalles sobre cómo o dónde funcionará la nueva institución creada por Trump.

No obstante, en el documento divulgado se menciona que la Junta es una organización internacional con la tarea de realizar actividades de consolidación de la paz conforme al derecho internacional.

Donald Trump es designado como presidente y está facultado para elegir a los miembros de la junta ejecutiva y crear o disolver órganos subsidiarios.

Recientemente, la Casa Blanca nombró a siete integrantes del Comité Ejecutivo fundador de la Junta.

Integrantes

Entre ellos se encuentran Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair y Ajay Banga, quien es el presidente del Banco Mundial.

Antes de la ceremonia en Davos, Trump mencionó que Vladimir Putin «había aceptado» una invitación para unirse al organismo.

El jueves, la agencia de noticias estatal rusa TASS reportó que Putin está dispuesto a ceder 1. 000 millones de dólares en activos rusos a la Junta.

Se había indicado anteriormente que los recursos para la participación de Putin en la Junta podrían venir de activos rusos que están congelados en Estados Unidos.

Por su parte, China confirmó que recibió una invitación para unirse, pero aún no ha expresado si está dispuesta a participar.

China

Se mencionó que había manifestado serias dudas sobre el organismo, especialmente en relación con el papel de la ONU.

«China siempre ha practicado el verdadero multilateralismo.

Independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional centrado en la ONU».

Esta declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, a los medios en Pekín esta semana.

Los medios estatales de China fueron algo más críticos y pusieron en duda si la Junta estaba «realmente a favor de la paz».

Al mismo tiempo, señalaron que el presidente estadounidense está formando un «club privado o una junta directiva corporativa con un costo de mil millones de dólares».